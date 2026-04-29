Protestas en Andalucía por la financiación de las universidades públicas frente a la privatización

Organizaciones estudiantiles, sindicales y sociales presentaron este miércoles una plataforma que pide «una financiación 100 % pública y soberana» de las universidades públicas de Andalucía ante la «ofensiva mercantilista» que consideran que sufre el sistema universitario en esta comunidad autónoma. Las concentraciones en las que se ha presentado la nueva red ‘Universidades andaluzas por la pública’ tuvieron lugar este miércoles por la mañana en Sevilla, Málaga, Cádiz y Almería y prosiguieron por la tarde en Granada y Jaén, donde había convocado la Plataforma Ciudadana en Defensa de la UJA.

Exigen a la Junta «el blindaje inmediato del uno por ciento del Producto Interior Bruto para las universidades públicas andaluzas», conforme a lo que marca la Ley Orgánica del Sistema Universitario, «como un mínimo irrenunciable para garantizar la calidad que Andalucía merece». Asimismo, critican que la actual Ley Universitaria Para Andalucía «favorece la privatización» al obligar a los centros públicos a autofinanciarse con hasta entre un 25 y un 30% de recursos propios, «mientras permite la proliferación de universidades privadas con fondos públicos y su participación en órganos como el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria».

Por su parte, la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, se pronunció sobre estas protestas asegurando que no sabe «a qué se deben». «Preferimos las propuestas a las protestas», sostuvo.

España habló así tras el Consejo de Gobierno en el que se autorizó una generación de créditos con una partida adicional de 37,5 millones de euros dirigida a financiar el sistema público universitario andaluz para 2026. Este aumento de crédito se añade a los 1.788,2 millones de euros inicialmente presupuestados para esa finalidad, por lo que el sistema público dispone en conjunto de 1.825,7 millones de euros en este ejercicio.

De los 37,5 millones, 21,5 millones están destinados a atender los acuerdos económicos en materia de personal fijados el 8 de abril de 2025 e implican el abono durante 2026 de la totalidad de los complementos salariales del personal docente e investigador (PDI) y de la plantilla técnica, de gestión y de administración y servicios (Ptgas), cuyo pago se pactó para 2026 y 2027. En concreto, la Universidad de Málaga recibirá en este ejercicio por este concepto 4,55 millones de euros.

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Por otra parte, la UMA comunicó este miércoles ha logrado una nueva inyección económica de fondos nacionales para la investigación, procedente de la convocatoria de adquisición de equipamiento científico-técnico del año 2025, en la que ha conseguido cerca de 8 millones (7.732.313,40 euros), según la resolución provisional. Esta financiación es «correspondiente al Programa Estatal para la I+D y el Desarrollo Experimental en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 224-2027 -Subprograma Estatal de Fortalecimiento Institucional-».