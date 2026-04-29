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GASTRONOMÍA

El pueblo blanco de Málaga que rinde homenaje a la mejor gastronomía de la Sierra de las Nieves con su ruta de la tapa: con 7 variedades y música en directo

Los asistentes podrán disfrutar de todo tipo de especialidades, desde recetas tradicionales hasta platos creativos

El pueblo blanco de Málaga que rinde homenaje a la mejor gastronomía de la Sierra de las Nieves con su ruta de la tapa: con 7 variedades y música en directo

El pueblo blanco de Málaga que rinde homenaje a la mejor gastronomía de la Sierra de las Nieves con su ruta de la tapa: con 7 variedades y música en directo

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

La mejor gastronomía de la Sierra de las Nieves será la protagonista de la Ruta de la Tapa que el municipio malagueño de Guaro llevará a cabo este viernes con la participación de siete bares y restaurantes, que ofrecerán sus mejores creaciones culinarias.

Un evento que espera llenar este pueblo blanco malagueño de "sabor, tradición y buen ambiente", además de visitantes que acudan a la localidad para degustar de los mejores platos de la zona.

Una cita para disfrutar del sabor y la tradición de Guaro

"Como cada año, este 1 de mayo tendremos nuestra ruta de la tapa. Disfruta del sabor y la tradición de nuestros comercios locales", han señalado desde el Ayuntamiento de Guaro sobre esta iniciativa.

Para esta Ruta de la Tapa, serán siete los bares y restaurantes de la localidad que ofrecerán sus mejores productos, entre los que se podrán encontrar tanto recetas tradicionales con los guisos como su principal referente como platos más creativos.

Estos son los siete negocios y sus tapas participantes

Así, entre los negocios participantes se encuentran el Bar Cani y su carne en salsa, la Espuela y sus garbanzos con chocos, El Almendro y la tapa 'del mar a la huerta', la Peña Flamenca y sus bombones de pulpo, El Regalo y sus callos, el '20-pa-ka' y sus crestas de primavera, y el MHC y su ensaladilla.

Todos ellos ofrecerán sus bocados por apenas unos euros para facilitar que la ciudadanía pueda probar los platos más sabrosos y típicos de Guaro.

Música en directo en esta Ruta de la Tapa de Guaro

Y para completar esta jornada festiva, la ruta también contará con música en directo de la mano del artista Carlos Fernández, que actuará en la avenida de Andalucía desde las 17.00 horas.

De igual modo, los visitantes que acudan a este pueblo blanco malagueño pueden aprovechar la ocasión para disfrutar de la belleza y patrimonio de esta localidad de origen medieval formada por calles sinuosas y empinadas, casas blancas e históricos templos.

Qué ver en Guaro durante la visita a la Ruta de la Tapa

Entre sus principales monumentos destacan su iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, construido sobre una antigua mezquita en 1505 y reformado hasta en dos ocasiones.

En su amplio patrimonio destacan también sus ermitas de la Cruz del Puerto y de San Isidro, esta última situada junto al río Grande en un paraje de eucaliptos.

Además, desde la ermita de la Cruz del Puerto se puede disfrutar de una de las vistas panorámicas más impresionantes del entorno.

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Y para culminar la visita, los asistentes pueden disfrutar de su Centro Cultural Al-Ándalus y su Museo Etnográfico del Aceite, que guarda una prensa árabe de aceite del siglo XII.

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