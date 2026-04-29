El restaurante de Málaga con su propio parque de bolas gratuito con camas elásticas y escalada: "Es un gran sitio para las familias"

Un restaurante que ofrece desayunos, meriendas y la mejor comida casera, con especial protagonismo de la carne y el pescado a la brasa, y que cuenta con su propio parque de atracciones para que los más pequeños jueguen mientras los adultos disfrutan con calma de la comida. Así es Casa Lobato, un negocio situado en la capital de Málaga que se ha posicionado como una de las alternativas de ocio favoritas de las familias.

En su local de Cruz de Humilladero, este negocio ofrece desde churros, tostadas, pitufos, molletes o dulces, hasta toda clase de guisos y especialidades de la cocina tradicional completamente caseros por apenas unos euros.

Un parque de bolas gratuito en Málaga para completar la experiencia familiar

Pero no solo sus exquisitos platos consiguen conquistar a sus comensales, sino también la oferta de diversión que ofrece para las familias, con un gran parque de bolas gratuito para que los más pequeños puedan disfrutar de una completa jornada.

De ese modo, Casa Lobato dispone de su propio parque de bolas gratuito para los clientes, compuesto por paredes de escalada, campo de fútbol, camas elásticas, toboganes y juegos para que se entretengan mientras los adultos degustan con calma cada uno de sus platos.

Ensaladas, raciones y carnes a la brasa desde pocos euros

Y entre su oferta gastronómica, este restaurante tiene una amplia carta con ensaladas desde 7 euros, tostas desde 9 euros o raciones desde 6 euros, como su chorizo a la brasa con huevo, berenjenas con miel de caña, callos, huevos rotos con solomillo o atún rojo, magro con tomate casero, estofado, gambas al pilpil, albóndigas en salsa de almendras o salchichas caseras.

Además, destacan sus 'especiales Lobato', disponibles desde 9 euros, como sus croquetas de puchero caseras, la pata braseada al fuego, el lomo de orza, o el 'guarrito Lobato', de cabezal o morrillo ibérico a la brasa con patatas, jamón ibérico de campo, pimientos y huevos.

Meloso de ternera, chivo pastoril y carnes maduradas

De igual modo, sus clientes pueden degustar su meloso de ternera con parmentier, la carrillada de cerdo, el rabo de toro, el cachopo de ternera, la hamburguesa 'del Lobato', con carne madurada de ternera, cebolla caramelizada y queso cheddar o el chivo pastoril.

Este negocio también cuenta con ibéricos desde 11 euros, como el churrasco de pollo, las alitas, el lagarto, solomillo, secreto o presa, además de carne de vaca madurada desde 23 euros, como entrecot, solomillo, chuletón simental o el chuletón premium.

Pescados a la brasa y una amplia carta de postres artesanos

A estos se suman sus pescados desde 8 euros, como boquerones fritos, rosada, calamares y atún a la brasa.

Para completar la comida, este negocio ofrece toda clase de postres artesanos, como brownie, tartas de queso, de manzana, de Oreo, de Kinder, de Kit Kat, de Pistacho o la 'Lobato', así como el crumble de manzana, las natillas caseras, el tocino de cielo o el arroz con leche, entre otros.

Las familias destacan su comida y el éxito del parque infantil

"Se ha convertido en nuestro sitio de referencia. La comida está buenísima y tiene parque de bolas donde los peques pueden jugar", aseguran sus propios clientes a través de las reseñas del restaurante.

Además, los usuarios afirman que es "un muy buen sitio para las familias" y que su parque de bolas es "todo un éxito", mientas que su comida casera es "una pasada" con "carne que se deshace en la boca con un sabor increíble".

Una completa oferta gastronómica y de ocio para familias que se puede disfrutar en su local de la calle Obsidiana número 1, en Cruz de Humilladero, de lunes a domingo de 7.00 a 22.00 horas.