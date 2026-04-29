Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Operación policial en La TrinidadManifestación de médicosRegreso de la conexión por AVECierra Juguetes Carrión en MálagaCuándo llueve en MálagaPerros en malas condicionesEstafa mediante correos fraudulentosCortes de tráfico en La Malagueta
instagramlinkedin

Política municipal

La tasa turística y la vivienda centrarán este jueves el pleno del Ayuntamiento de Málaga

El PP presentará una moción urgente para instar al Gobierno a modificar la ley y permitir la implantación de una tasa turística a los ayuntamientos que quieran

La modificación de la ley que permita una tasa turística en Málaga, a debate en el pleno del Ayuntamiento.

La modificación de la ley que permita una tasa turística en Málaga, a debate en el pleno del Ayuntamiento. / álex Zea

EP

Málaga

La modificación de la ley que permita la implantación de una tasa turística a los ayuntamientos que quieran ponerla en marcha y el impulso de infraestructuras eléctricas (PP); la vivienda (PSOE y Con Málaga) y un estudio sobre el sinhogarismo se debatirán en el pleno del Ayuntamiento de Málaga del mes de abril.

Así, la portavoz del grupo municipal popular, Elisa Pérez de Siles, ha explicado que una de las mociones urgentes es sobre la tasa turística. En concreto, instan al Gobierno de España a tramitar una modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que permita la implantación de una tasa turística a los ayuntamientos que quieran ponerla en marcha.

Pérez de Siles ha recordado que «el alcalde ya ha trasladado en varias ocasiones la inquietud de implementar esta tasa a la pernoctación turística en la ciudad» y «siempre ha dicho, lógicamente, de la mano del sector, con el diálogo, con la negociación del sector y, sobre todo, siempre ha dicho con carácter finalista para atender a políticas activas de vivienda».

MLG 9-02-2026.-Citde turistas pasean por las calles del centro histórico de la capital

El Ayuntamiento se compromete a implantar una tasa por pernoctación en viviendas de uso turístico / Álex Zea

Ha explicado que «hablamos de aplicar, de conseguir la recaudación de más de 30 millones, que se incorporaría al esfuerzo que en materia de vivienda viene haciendo el Ayuntamiento desde hace muchos años».

Entre otros puntos de la moción, proponen que el Ayuntamiento se compromete a implantar una tasa por pernoctación en viviendas de uso turístico, «con el consenso previo con el sector, para destinar los ingresos obtenidos a reforzar las ayudas al alquiler para familias en situación de vulnerabilidad»; y solicita a UGT y CCOO su mediación ante el Gobierno «para dar traslado de la necesidad de esta reforma legal y de la urgencia de dotar a la ciudad de la potencia eléctrica necesaria para no frenar la construcción de vivienda protegida».

Precisamente, otra de las mociones urgentes del PP versa sobre la necesidad de que el Gobierno «impulse infraestructuras eléctricas ante el déficit de capacidad actual en Málaga» y que aborde la situación «como un asunto estratégico de país por su impacto en el territorio».

Desahucio en Las Flores, calle Obispo Juan de Eulate, madre con tres hijos menores

Uno de los desahucios que se han llevado a cabo en Malaga. / Alex Zea

El problema de la vivienda

Por su parte, tanto PSOE como con Málaga abordarán la situación de la vivienda. Así, el portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha insistido en que «el principal problema que tienen los malagueños es la falta de vivienda asequible». «Nos encontremos en una situación dramática», ha apostillado.

Entre los puntos de la moción está el de que la Junta se comprometa a aceptar y adherirse a la aplicación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, «como ya ha anunciado el presidente del Ejecutivo andaluz».

Entre otros puntos, piden un inventario actualizado de suelos y espacios que pueden destinarse a vivienda pública; y reforzar el papel del Instituto Municipal de la Vivienda.

Con Málaga, por su parte, ha incidido en que «los datos del estado del acceso a la vivienda en la ciudad son un auténtico escándalo». «Estamos en una situación de emergencia habitacional», ha reiterado el portavoz de la coalición, Nicolás Sguiglia, y ha incidido en que «es importante insistir en la idea de emergencia porque cuando ocurre una emergencia hay que reaccionar», ya que «la pasividad en tiempos de emergencia es complicidad».

Noticias relacionadas y más

Por su parte, el grupo municipal de Vox ha solicitado un estudio independiente sobre la situación del sinhogarismo, así como para reforzar los recursos sociosanitarios destinados a los casos de mayor vulnerabilidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Degustaciones gratuitas, catas de vino y mercadillo de artesanía: así celebra este pueblo de Málaga su mítica Fiesta de la Cachorreña
  2. La nueva freiduría que acaba de abrir en Málaga con marisco y pescado fresco a pocos euros: 'Ha traído el mar al barrio
  3. Este pueblo de Málaga celebra este domingo su Fiesta del Campo con mercadillo, actuaciones y degustaciones de ensaladilla cateta, paella y ‘zoque’
  4. La calle más hermosa de España ‘regresa’ cada abril a Málaga
  5. El monumento a la Desbandá en Málaga supera la recaudación mínima en goteo.org y encara la recta final
  6. Gran operación policial en La Trinidad con 250 agentes tras los tiroteos en Málaga de las últimas semanas
  7. Emasa devolverá 21,4 euros de media a 59.315 clientes para compensar un desfase en facturas desde 2013
  8. El parque de Málaga en plena naturaleza con río, tirolina y juegos para los más pequeños: tiene 'foodtruck' con la mejor carne a la brasa

La tasa turística y la vivienda centrarán este jueves el pleno del Ayuntamiento de Málaga

La tasa turística y la vivienda centrarán este jueves el pleno del Ayuntamiento de Málaga

Málaga, encajada ladrillo a ladrillo: ‘LEGO Gaming: The Exhibition’ aterriza en OXO Museo del Videojuego

Málaga, encajada ladrillo a ladrillo: ‘LEGO Gaming: The Exhibition’ aterriza en OXO Museo del Videojuego

De la porra 'matakukos' al subfusil Skorpion en Málaga: el arsenal de los clanes de La Trinidad que ha sorprendido a la Policía Nacional

De la porra 'matakukos' al subfusil Skorpion en Málaga: el arsenal de los clanes de La Trinidad que ha sorprendido a la Policía Nacional

Detenidos dos viajeros en el aeropuerto de Melilla con destino a Málaga, con más de 5 kilos de hachís adosados al cuerpo

Detenidos dos viajeros en el aeropuerto de Melilla con destino a Málaga, con más de 5 kilos de hachís adosados al cuerpo

El Ayuntamiento de Málaga modifica el presupuesto de 2026 para dedicar 3,2 millones a la equiparación salarial de los trabajadores de Más Cerca

El Ayuntamiento de Málaga modifica el presupuesto de 2026 para dedicar 3,2 millones a la equiparación salarial de los trabajadores de Más Cerca

Vox recrimina el "deterioro" de la sanidad pública andaluza ante la "incapacidad" de PP y PSOE

Vox recrimina el "deterioro" de la sanidad pública andaluza ante la "incapacidad" de PP y PSOE

Médicos de toda Andalucía toman las calles de Málaga para reclamar un Estatuto Marco propio: ‘No es vocación, es explotación’

Médicos de toda Andalucía toman las calles de Málaga para reclamar un Estatuto Marco propio: ‘No es vocación, es explotación’

Málaga se prepara para un puente de mayo lluvioso: estas son las predicciones de la Aemet

Málaga se prepara para un puente de mayo lluvioso: estas son las predicciones de la Aemet
Tracking Pixel Contents