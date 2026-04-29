La tasa turística y la vivienda centrarán este jueves el pleno del Ayuntamiento de Málaga

La modificación de la ley que permita la implantación de una tasa turística a los ayuntamientos que quieran ponerla en marcha y el impulso de infraestructuras eléctricas (PP); la vivienda (PSOE y Con Málaga) y un estudio sobre el sinhogarismo se debatirán en el pleno del Ayuntamiento de Málaga del mes de abril.

Así, la portavoz del grupo municipal popular, Elisa Pérez de Siles, ha explicado que una de las mociones urgentes es sobre la tasa turística. En concreto, instan al Gobierno de España a tramitar una modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que permita la implantación de una tasa turística a los ayuntamientos que quieran ponerla en marcha.

Pérez de Siles ha recordado que «el alcalde ya ha trasladado en varias ocasiones la inquietud de implementar esta tasa a la pernoctación turística en la ciudad» y «siempre ha dicho, lógicamente, de la mano del sector, con el diálogo, con la negociación del sector y, sobre todo, siempre ha dicho con carácter finalista para atender a políticas activas de vivienda».

El Ayuntamiento se compromete a implantar una tasa por pernoctación en viviendas de uso turístico / Álex Zea

Ha explicado que «hablamos de aplicar, de conseguir la recaudación de más de 30 millones, que se incorporaría al esfuerzo que en materia de vivienda viene haciendo el Ayuntamiento desde hace muchos años».

Entre otros puntos de la moción, proponen que el Ayuntamiento se compromete a implantar una tasa por pernoctación en viviendas de uso turístico, «con el consenso previo con el sector, para destinar los ingresos obtenidos a reforzar las ayudas al alquiler para familias en situación de vulnerabilidad»; y solicita a UGT y CCOO su mediación ante el Gobierno «para dar traslado de la necesidad de esta reforma legal y de la urgencia de dotar a la ciudad de la potencia eléctrica necesaria para no frenar la construcción de vivienda protegida».

Precisamente, otra de las mociones urgentes del PP versa sobre la necesidad de que el Gobierno «impulse infraestructuras eléctricas ante el déficit de capacidad actual en Málaga» y que aborde la situación «como un asunto estratégico de país por su impacto en el territorio».

Uno de los desahucios que se han llevado a cabo en Malaga. / Alex Zea

El problema de la vivienda

Por su parte, tanto PSOE como con Málaga abordarán la situación de la vivienda. Así, el portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha insistido en que «el principal problema que tienen los malagueños es la falta de vivienda asequible». «Nos encontremos en una situación dramática», ha apostillado.

Entre los puntos de la moción está el de que la Junta se comprometa a aceptar y adherirse a la aplicación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, «como ya ha anunciado el presidente del Ejecutivo andaluz».

Entre otros puntos, piden un inventario actualizado de suelos y espacios que pueden destinarse a vivienda pública; y reforzar el papel del Instituto Municipal de la Vivienda.

Con Málaga, por su parte, ha incidido en que «los datos del estado del acceso a la vivienda en la ciudad son un auténtico escándalo». «Estamos en una situación de emergencia habitacional», ha reiterado el portavoz de la coalición, Nicolás Sguiglia, y ha incidido en que «es importante insistir en la idea de emergencia porque cuando ocurre una emergencia hay que reaccionar», ya que «la pasividad en tiempos de emergencia es complicidad».

Por su parte, el grupo municipal de Vox ha solicitado un estudio independiente sobre la situación del sinhogarismo, así como para reforzar los recursos sociosanitarios destinados a los casos de mayor vulnerabilidad.