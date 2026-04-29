Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Operación policial en La TrinidadManifestación de médicosRegreso de la conexión por AVECierra Juguetes Carrión en MálagaCuándo llueve en MálagaPerros en malas condicionesEstafa mediante correos fraudulentosCortes de tráfico en La Malagueta
instagramlinkedin

Elecciones autonómicas 17M

Vox recrimina el "deterioro" de la sanidad pública andaluza ante la "incapacidad" de PP y PSOE

La concejala del Ayuntamiento y candidata al Parlamento, Yolanda Gómez, ha criticado la fuga de profesionales y la regularización masiva que está en marcha hasta junio

La candidata de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Yolanda Gómez, en la manifestación de médicos convocada en Málaga.

La candidata de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Yolanda Gómez, en la manifestación de médicos convocada en Málaga. / VOX DE MÁLAGA

Gloria Pérez

Gloria Pérez

Málaga

La candidata de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Yolanda Gómez, ha participado este miércoles en la manifestación de médicos convocada en Málaga con motivo de la huelga de esta semana por el Estatuto Marco, una movilización que, según ha señalado, pone de manifiesto "el deterioro" de la sanidad pública. La también concejala en el Ayuntamiento ha aprovechado para arremeter contra la gestión de los gobiernos del PP y del PSOE y los ha acusado de "incapacidad" para solventar estos "problemas estructurales".

Gómez ha asegurado que la capital malagueña es el punto de encuentro de médicos de toda Andalucía en el marco de una huelga que "afecta a todo el país" y ha responsabilizado a sus adversarios políticos. "Esta huelga es consecuencia de la incapacidad de populares y socialistas. Reflejo de ello es que en Andalucía perdemos 500 médicos al año porque no tienen condiciones dignas aquí", ha resaltado.

La candidata también ha criticado la pérdida de profesionales sanitarios andaluces y ha aprovechado la coyuntura para hablar de la "prioridad nacional". "Importando pacientes en forma de inmigración masiva contribuye a saturar una sanidad que ya está al límite y que se colapsará aún más por las políticas de regularización masiva del Gobierno de Sánchez", ha reivindicado Gómez.

La todavía concejala en el Ayuntamiento de Málaga ha instado a las instituciones a "tomar decisiones valientes" y a "modificar el modelo de gestión de la sanidad" que, ha asegurado, Juanma Moreno ha rescatado de los socialistas.

En este sentido, Gómez ha lamentado que esa continuidad en las políticas sanitarias se traduzca en "más de una semana de espera para ir al médico de cabecera" en la provincia de Málaga o en "meses para una prueba diagnóstica".

Noticias relacionadas y más

Yolanda Gómez ha aprovechado también para pedir el voto a su partido, que, ha explicado, plantea "un cambio de prioridades" para garantizar una sanidad pública eficaz y al servicio de los españoles. "Lo hemos demostrado en Extremadura, donde hemos bajado impuestos, hemos recortado gastos políticos y hemos reforzado servicios, aumentando un presupuesto adicional de 500 millones de euros para la sanidad", ha concluido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Degustaciones gratuitas, catas de vino y mercadillo de artesanía: así celebra este pueblo de Málaga su mítica Fiesta de la Cachorreña
  2. La nueva freiduría que acaba de abrir en Málaga con marisco y pescado fresco a pocos euros: 'Ha traído el mar al barrio
  3. Este pueblo de Málaga celebra este domingo su Fiesta del Campo con mercadillo, actuaciones y degustaciones de ensaladilla cateta, paella y ‘zoque’
  4. La calle más hermosa de España ‘regresa’ cada abril a Málaga
  5. El monumento a la Desbandá en Málaga supera la recaudación mínima en goteo.org y encara la recta final
  6. Gran operación policial en La Trinidad con 250 agentes tras los tiroteos en Málaga de las últimas semanas
  7. Emasa devolverá 21,4 euros de media a 59.315 clientes para compensar un desfase en facturas desde 2013
  8. El parque de Málaga en plena naturaleza con río, tirolina y juegos para los más pequeños: tiene 'foodtruck' con la mejor carne a la brasa

Vox recrimina el "deterioro" de la sanidad pública andaluza ante la "incapacidad" de PP y PSOE

Vox recrimina el "deterioro" de la sanidad pública andaluza ante la "incapacidad" de PP y PSOE

De la porra 'matakukos' al subfusil Skorpion en Málaga: el arsenal de los clanes de La Trinidad que ha sorprendido a la Policía Nacional

De la porra 'matakukos' al subfusil Skorpion en Málaga: el arsenal de los clanes de La Trinidad que ha sorprendido a la Policía Nacional

Málaga, encajada ladrillo a ladrillo: ‘LEGO Gaming: The Exhibition’ aterriza en OXO Museo del Videojuego

Málaga, encajada ladrillo a ladrillo: ‘LEGO Gaming: The Exhibition’ aterriza en OXO Museo del Videojuego

Médicos de toda Andalucía toman las calles de Málaga para reclamar un Estatuto Marco propio: ‘No es vocación, es explotación’

Médicos de toda Andalucía toman las calles de Málaga para reclamar un Estatuto Marco propio: ‘No es vocación, es explotación’

Málaga se prepara para un puente de mayo lluvioso: estas son las predicciones de la Aemet

Málaga se prepara para un puente de mayo lluvioso: estas son las predicciones de la Aemet

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, en la manifestación central por el Primero de mayo que se celebrará en Málaga

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, en la manifestación central por el Primero de mayo que se celebrará en Málaga

Localizan en Málaga un laboratorio de billetes falsos que se distribuían por toda Europa a cambio de criptomoneda

Luz verde a la propuesta de rehabilitación de La Farola como espacio expositivo

Luz verde a la propuesta de rehabilitación de La Farola como espacio expositivo
Tracking Pixel Contents