Vox recrimina el "deterioro" de la sanidad pública andaluza ante la "incapacidad" de PP y PSOE

La candidata de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Yolanda Gómez, ha participado este miércoles en la manifestación de médicos convocada en Málaga con motivo de la huelga de esta semana por el Estatuto Marco, una movilización que, según ha señalado, pone de manifiesto "el deterioro" de la sanidad pública. La también concejala en el Ayuntamiento ha aprovechado para arremeter contra la gestión de los gobiernos del PP y del PSOE y los ha acusado de "incapacidad" para solventar estos "problemas estructurales".

Gómez ha asegurado que la capital malagueña es el punto de encuentro de médicos de toda Andalucía en el marco de una huelga que "afecta a todo el país" y ha responsabilizado a sus adversarios políticos. "Esta huelga es consecuencia de la incapacidad de populares y socialistas. Reflejo de ello es que en Andalucía perdemos 500 médicos al año porque no tienen condiciones dignas aquí", ha resaltado.

La candidata también ha criticado la pérdida de profesionales sanitarios andaluces y ha aprovechado la coyuntura para hablar de la "prioridad nacional". "Importando pacientes en forma de inmigración masiva contribuye a saturar una sanidad que ya está al límite y que se colapsará aún más por las políticas de regularización masiva del Gobierno de Sánchez", ha reivindicado Gómez.

La todavía concejala en el Ayuntamiento de Málaga ha instado a las instituciones a "tomar decisiones valientes" y a "modificar el modelo de gestión de la sanidad" que, ha asegurado, Juanma Moreno ha rescatado de los socialistas.

En este sentido, Gómez ha lamentado que esa continuidad en las políticas sanitarias se traduzca en "más de una semana de espera para ir al médico de cabecera" en la provincia de Málaga o en "meses para una prueba diagnóstica".

Yolanda Gómez ha aprovechado también para pedir el voto a su partido, que, ha explicado, plantea "un cambio de prioridades" para garantizar una sanidad pública eficaz y al servicio de los españoles. "Lo hemos demostrado en Extremadura, donde hemos bajado impuestos, hemos recortado gastos políticos y hemos reforzado servicios, aumentando un presupuesto adicional de 500 millones de euros para la sanidad", ha concluido.