Turismo
Aehcos prevé para la Costa del Sol una ocupación del 83% para el puente de mayo: una leve bajada respecto a 2025
La asociación confía en que las reservas de última hora mejoren las cifras previstas y acerquen los datos a los del año anterior
El puente de inicio de mayo, que este año cuenta con el viernes día 1 como jornada festiva, llega a la provincia de Málaga con una ocupación hotelera estimada del 83,47%, según los datos recabados por la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos). Esta previsión supone una bajada de 4,5 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2025, ejercicio en el que la ocupación alcanzó el 87,97%.
Así lo han indicado desde Aehcos en una nota, en la que han detallado las cifras previstas para este puente y han comparado los datos actuales con los registrados el año anterior. No obstante, la asociación ha señalado que confía en que el comportamiento de las reservas de última hora pueda mejorar la previsión inicial y contribuir a elevar la ocupación. En este sentido, han esperado que: "La última hora pueda provocar un repunte que acerque los datos del año precedente".
Balance del turismo en abril
En cuanto al balance del mes de abril, la ocupación hotelera en la provincia se ha situado en el 82,32%. Este dato representa una mejora respecto al mismo mes de 2025, cuando la ocupación fue del 79,20%. Por tanto, abril ha cerrado con un incremento superior a los tres puntos porcentuales en comparación con los registros obtenidos en el mismo periodo del año anterior.
Respecto a la procedencia de los huéspedes alojados durante el mes de abril, Aehcos ha indicado que prácticamente uno de cada cuatro viajeros hoteleros procedió del mercado nacional. El resto, un 74,17%, correspondió a viajeros de procedencia internacional. Estos datos muestran la distribución por mercados registrada durante el mes, con una presencia mayoritaria de visitantes internacionales entre los huéspedes alojados.
Zonas de la Costa del Sol
Por zonas de la Costa del Sol, los datos reflejan ocupaciones especialmente elevadas en algunas áreas. En concreto, Benalmádena ha registrado una ocupación del 88,63%, mientras que el conjunto formado por Málaga capital y Rincón de la Victoria ha alcanzado el 92,39%. Ambas zonas se sitúan, por tanto, en niveles cercanos al 90%, con especial incidencia en el caso de la capital y Rincón de la Victoria, donde la cifra supera ese umbral.
Por otra parte, la asociación ha recabado también los primeros datos de previsión para los meses de mayo y junio. De acuerdo con la información disponible para los próximos 60 días, las estimaciones apuntan a cifras similares a las obtenidas en el mes de abril, que acaba de concluir con una ocupación del 82,32%.
En concreto, para mayo se prevé una ocupación del 82,48%, mientras que para junio la estimación se sitúa en el 83,55%. Estos datos son, por el momento, inferiores a los registrados durante 2025, cuando la ocupación alcanzó el 86,06% en mayo y el 88,14% en junio.
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