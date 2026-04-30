Evento solidario
AVOI llena de música la Plaza de Toros de Málaga para preparar el Camino de Santiago con niños oncológicos
La asociación celebra este 1 de mayo su segunda Fiesta de la Primavera, un festival solidario con actuaciones en directo, barra, ludoteca infantil y entradas-donativo de 20 euros
La Plaza de Toros de Málaga acoge este viernes 1 de mayo, a partir de las 13.00 horas, la segunda Fiesta de la Primavera de AVOI, un festival solidario que reunirá música en directo, actividades infantiles y una barra benéfica con un objetivo muy concreto: ayudar a hacer posible el Camino de Santiago de 2027 con niños y niñas en tratamiento oncológico.
La cita, organizada por la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI), convertirá el coso malagueño en un punto de encuentro para familias y público de todas las edades bajo el lema que acompaña a la entidad: “Sonrisas por bandera”.
El cartel musical contará con las actuaciones de Sombra Doble, Free Soul Band, Efecto Doppler, La Despensa, Super 8, Antonino y DJ Toulalan, que pondrán ritmo a una jornada pensada para disfrutar y colaborar con los proyectos de la asociación.
Además de los conciertos, el recinto contará con barra solidaria, zona sombreada y una ludoteca AVOI Kids con actividades infantiles para niños y niñas de 4 a 12 años, lo que refuerza el carácter familiar de la convocatoria.
La entrada funciona como donativo de 20 euros e incluye una consumición —refresco, cerveza o agua—. También se puede colaborar realizando aportaciones a través de la web oficial del evento: www.fiestaprimaveraavoi.es.
Con esta fiesta, AVOI busca sumar apoyos para una de sus próximas iniciativas más especiales: llevar a menores en tratamiento oncológico a vivir la experiencia del Camino de Santiago en 2027, una actividad con la que la asociación pretende seguir generando espacios de convivencia, ilusión y apoyo para los niños y sus familias.
- Degustaciones gratuitas, catas de vino y mercadillo de artesanía: así celebra este pueblo de Málaga su mítica Fiesta de la Cachorreña
- La nueva freiduría que acaba de abrir en Málaga con marisco y pescado fresco a pocos euros: 'Ha traído el mar al barrio
- Este pueblo de Málaga celebra este domingo su Fiesta del Campo con mercadillo, actuaciones y degustaciones de ensaladilla cateta, paella y ‘zoque’
- La calle más hermosa de España ‘regresa’ cada abril a Málaga
- El monumento a la Desbandá en Málaga supera la recaudación mínima en goteo.org y encara la recta final
- Gran operación policial en La Trinidad con 250 agentes tras los tiroteos en Málaga de las últimas semanas
- Cierra la malagueña Juguetes Carrión tras 70 años de actividad: 'Hay cada vez menos niños y juegan menos
- El parque de Málaga en plena naturaleza con río, tirolina y juegos para los más pequeños: tiene 'foodtruck' con la mejor carne a la brasa