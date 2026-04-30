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AVOI llena de música la Plaza de Toros de Málaga para preparar el Camino de Santiago con niños oncológicos

La asociación celebra este 1 de mayo su segunda Fiesta de la Primavera, un festival solidario con actuaciones en directo, barra, ludoteca infantil y entradas-donativo de 20 euros

Detalle del cartel anunciador de la fiesta de AVOI en La Malagueta.

Detalle del cartel anunciador de la fiesta de AVOI en La Malagueta. / L. O.

Miguel Ferrary

Miguel Ferrary

La Plaza de Toros de Málaga acoge este viernes 1 de mayo, a partir de las 13.00 horas, la segunda Fiesta de la Primavera de AVOI, un festival solidario que reunirá música en directo, actividades infantiles y una barra benéfica con un objetivo muy concreto: ayudar a hacer posible el Camino de Santiago de 2027 con niños y niñas en tratamiento oncológico.

La cita, organizada por la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI), convertirá el coso malagueño en un punto de encuentro para familias y público de todas las edades bajo el lema que acompaña a la entidad: “Sonrisas por bandera”.

El cartel musical contará con las actuaciones de Sombra Doble, Free Soul Band, Efecto Doppler, La Despensa, Super 8, Antonino y DJ Toulalan, que pondrán ritmo a una jornada pensada para disfrutar y colaborar con los proyectos de la asociación.

Además de los conciertos, el recinto contará con barra solidaria, zona sombreada y una ludoteca AVOI Kids con actividades infantiles para niños y niñas de 4 a 12 años, lo que refuerza el carácter familiar de la convocatoria.

La entrada funciona como donativo de 20 euros e incluye una consumición —refresco, cerveza o agua—. También se puede colaborar realizando aportaciones a través de la web oficial del evento: www.fiestaprimaveraavoi.es.

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Con esta fiesta, AVOI busca sumar apoyos para una de sus próximas iniciativas más especiales: llevar a menores en tratamiento oncológico a vivir la experiencia del Camino de Santiago en 2027, una actividad con la que la asociación pretende seguir generando espacios de convivencia, ilusión y apoyo para los niños y sus familias.

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