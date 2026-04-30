El bar de Málaga con tapas caseras "grandes y baratas" por apenas 3 euros: "La comida está deliciosa, es un lujo"

Tapas caseras y contundentes por apenas 3,50 euros y menú del día con guisos de siempre y toda clase de especialidades por 14 euros. Esto es lo que ofrece Pepe Leches, un restaurante inspirado en una taberna andaluza que se ha convertido en un imprescindible para los amantes de la comida de siempre y los precios de antes.

Este negocio, del que sus propios clientes destacan sus tapas "grandes y baratas" y su cuidado sabor, sorprende a sus comensales desde que entran a su local, tematizado como una taberna tradicional con detalles de la Semana Santa malagueña y la feria de la capital.

Un local ambientado en una taberna andaluza

Pero si algo destaca en este negocio son sus platos caseros, disponibles por apenas unos euros con toda clase de especialidades, tanto propias del recetario tradicional como con innovadoras técnicas y sabores.

Una amplia carta que se puede disfrutar en versión tapa por apenas 3,50 euros, pero cuyo precio se reduce aún más los miércoles, cuando el negocio dispone de una oferta especial con cerveza incluida por ese precio, o el pincho suelto por 1,50 euros.

Menú del día con guisos y platos tradicionales

Además, para quienes prefieran disfrutar de un menú del día con guisos y platos generosos, este negocio ofrece un primer plato, un segundo, pan, postre y café por 14 euros, con opciones como gazpachuelo, garbanzos con pulpo, chanquetes con pimientos asados, magro con tomate o parrillada de verduras, entre otros.

Y durante toda la semana, esta taberna situada en la avenida Arroyo de los Ángeles número 5 dispone de una amplia variedad de platos y tapas desde 3,50 euros.

Entre ellas se encuentran su empanada argentina de ternera, patatas alioli, gambones al pilpil, croquetas de jamón ibérico o de gambas al pilpil o mini croquetas de morcilla y cebolla caramelizada.

Brioche, lagrimitas y otras tapas de su carta

A estas se suman su cazuelita de alcachofas con jamón ibérico, gambones y huevo frito; lagrimitas, bikini de carrillada con pimiento frito y mayonesa de curry, patatas bravas, gambones crujientes con salsa 'sweet chili' y brioche de tartar de salchichón con mayonesa japo.

Entre sus principales atractivos destacan también sus montaditos, disponibles desde 4 euros, como el serranito de lomo, pimiento, jamón y mayonesa, el mini pepito de lomo, el de pollo crujiente, el de rabo de toro, la hamburguesa con cebolla caramelizada o el pan bao de cochinita pibil, de carrillada, de morcilla, de gambones o de rosada frita y alioli.

Desde gildas hasta cachopo y pulpo para compartir

Además, dispone de entrantes desde 2,50 como sus gildas, las anchoas o la sardina con crema de queso de cabra, además de camperos y hamburguesas desde 8 euros y platos para compartir desde 4,50 euros.

Entre estos platos disponibles destacan la carrillada, el flamenquín de lomo y roquefort, risotto de setas, rabo de toro, huevos rotos, secreto ibérico, cachopo de ternera, pata de pulpo con puré trufado o cazón en adobo.

Los clientes destacan su comida casera y el servicio "impecable"

"Es un sitio precioso y con buen ambiente. La comida está buenísima y a buen precio", destacan sus propios clientes a través de las reseñas del restaurante. Además, aseguran que su comida está "buenísima, todo casero y, además, se nota".

Un negocio que destaca por su "comida deliciosa, la atención de diez y el servicio impecable" de la que sus clientes afirman: "Ha sido un lujo y una suerte haber descubierto este sitio".