Conferencia hoy jueves de Manuel Olmedo sobre Manuel Rodríguez de Berlanga

La Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, la Academia Malagueña de Ciencias y el Museo de Málaga ofrecen este jueves 30 de abril la conferencia que impartirá el académico de San Telmo y de Ciencias Manuel Olmedo, que llevará por título 'Rodríguez de Berlanga y la Málaga del XIX'.

Manuel Olmedo hablará del famoso jurista y arqueólogo quien a mediados del XIX difundió internacionalmente la Lex Flavia Malacitana y la Salpensana, las tablas de bronce localizadas en El Ejido, y adquiridas in extremis por Jorge Loring, futuro cuñado de Manuel Rodríguez de Berlanga, antes de que fueran fundidas para hacer soportes para velas.

En el Salón de Actos del Museo

La charla, que tendrá lugar a las 19 horas en el Salón de Actos del Museo de Málaga (Palacio de la Aduana, 4ª planta), forma parte del ciclo de conferencias 'Manuel Rodríguez de Berlanga Rosado. Jurista, Arqueólogo, Epigrafista, Numismático e Historiador', con motivo del bicentenario de su nacimiento.