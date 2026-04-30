Cinco herramientas para combatir la miopía infantil y proteger la salud visual de los más pequeños

Tantos años como optometristas infantiles y cuando se detecta miopía en un niño, el resultado siempre es igual. Saltan todas las alarmas en el equipo natural. La razón es muy sencilla:

¡NINGÚN NIÑO DEBE SER MIOPE!

Da igual su edad y la cantidad de miopía, hay que frenar su desarrollo lo antes posible, es “ahora o nunca”.

Las nueve verdades que desconoces de la miopía

Tras el disgusto inicial al descubrir que tu hijo es miope -cuestión que requiere de un optometrista especializado y la colaboración del oftalmólogo-, viene la parte mas difícil, explicar qué significa tener un niño con miopía.

En este punto podríamos presentar gran cantidad de evidencias científicas y contar los últimos estudios oftalmológicos y optométricos del planeta, pero en realidad nos concentramos en una sola cosa, que entendáis la “maldita miopía infantil"

Estas son algunas verdades incómodas:

1-. Hay mucho niño miope, que no lo es (mal diagnosticado). Consulta con especialistas.

2-. El factor mas importante que determina el aumento de la miopía infantil es el crecimiento de la longitud axial, lo que se alargue el ojo en horizontal, al crecer.

3-. Se debe confirmar la graduación con gotas (ciclopléjico), y hacer un estudio completo que incluya necesariamente, la longitud axial del ojo.

4-. La miopía infantil nunca es poca y siempre hay que “controlarla”, porque crecerá.

5-. Según crece la miopía, se multiplican los factores patológicos, que sufrirán de mayores.

6-. Mejor frenar la miopía en 1 dioptría, que en 2 dioptrías. Alcanzar mas de 3 dioptrías es un problema,y por encima de 6, lo debemos considerar como una patología.

7-. La cirugía láser solo elimina el uso de gafas, pero el ojo seguirá siendo igual de miope.

8-. Las correcciones (gafas y lentillas), tradicionales, no son suficiente, incluso podrían ser parte del problema.

9-. La miopía procede de la unión de factores genéticos (herencia familiar) y elementos ambientales.

Los 5 pasos que debes dar frente a la miopía de tu hijo

En Natural Visión Málaga recomiendan la colaboración entre los oftalmólogos y su equipo de optometristas, porque juntos podrán intervenir con mayor control y máxima eficacia

Una vez explicado de forma sencilla pero clara qué significa la miopía infantil, pasamos a Informar sobre lo que se debe hacer en cada caso.

1-. Confirma el diagnóstico de miopía, realizando un estudio especializado que determine de forma inequívoca el punto de partida.

2-. Encuentra profesionales especializados en control de miopía infantil, y confía en ellos.

3-. El estudio debe plasmarse en un informe que determine posibles causas, tipología y propuestas personalizadas junto a las expectativas esperadas.

4-. Con el informe en las manos, que explique los métodos y tratamientos que existen. Debes decidir con el optometrista la mejor opción para tu hijo.

5-. Entiende el control de miopía como un tratamiento, como una carrera de fondo en la que se comprueba constantemente la eficacia del método elegido, revisando la graduación y el crecimiento de la longitud axial, por si fuese necesario cambiar el tratamiento.

Tratar la miopía en niños es muy importante para Natural Visión Málaga / La Opinión

5 buenas noticias para controlar la miopía de tu hijo

Ahora que conoces bien a tu enemigo, podemos desplegar 5 grupos de herramientas, que individualmente o combinadas, te permitirán controlar la miopía de tu hijo.

1-. La luz solar, enhorabuena… según los últimos estudios la exposición a la luz natural un par de horas al día junto con algunos consejos como el descanso de la acomodación (regla 20:20:20), son muy eficaces y económicos, especialmente en los inicios.

Regla 20-20-20 / La Opinión

2-. La Orto-K (ortokeratología), nuestra preferida… Es el sistema que originó el control de miopía y en nuestra opinión el mas eficiente.

La Orto-K controla la miopía de forma muy eficaz mientras duermen con una lente de geometría inversa que moldea la cornea de forma natural

Cuando se despiertan, ven bien sin necesidad de usar gafas o lentillas durante el día, con la libertad y autoestima que reporta a los niños

3-. Las lentillas de desenfoque periférico. Una opción para deporte y situaciones en las que el uso de gafas es complicado. Pero su eficacia, pasaría por usarlas muchas horas todos los días o combinarla con gafas de control de miopía.

4-. Las gafas con lentes de control de miopía. Son las últimas en llegar, pero suponen la alternativa a las ineficientes lentes monofocales. Y, aunque deben llevarse en todo momento, se pueden combinar con lentillas blandas de control de miopía.

5-. Los tratamientos oftalmológicos con gotas de atropina… en diferentes concentraciones y horarios, son una opción, pero la última tendencia se dirige hacia el uso combinado con otros tratamientos como Orto-K o gafas con lentes de control, que pueden mejorar la eficiencia.

Guía para padres: Natural Visión Málaga

-. Cualquier miopía en un niño debe disparar las Alarmas

-. Confirma el diagnóstico con especialistas infantiles (gotas y longitud axial)

-. Solicita un informe en tu centro optométrico, con todos los tratamientos propuestos

-. Actúa lo antes posible, para conseguir el mejor control de miopía para tu hijo

-. En esta carrera de fondo, las revisiones deben ser muy periódicas, 2 ó 3 meses máximo.

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