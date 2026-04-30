Cortes y desvíos en Málaga del 1 al 3 de mayo por el Día del Trabajo, procesiones y una carrera

El puente del Primero de Mayo en Málaga viene con varios cortes de tráfico entre el viernes y el domingo. El Ayuntamiento de Málaga ha informado de las principales afectaciones, originadas por la manifestación del Día Mundial del Trabajo, varias salidas procesionales, una prueba deportiva y trabajos de carga y descarga.

Cortes por la manifestación del Día del Trabajo

La primera incidencia relevante se producirá este viernes 1 de mayo, con motivo de la manifestación convocada por UGT y CCOO por el Primero de Mayo. La marcha comenzará a las 11.30 horas en la avenida Manuel Agustín Heredia, a la altura del número 36, y recorrerá Alameda de Colón, Alameda Principal, plaza de la Marina, Marqués de Larios y plaza de la Constitución.

El paso de la manifestación provocará cortes y restricciones de tráfico en las calles del recorrido y en vías próximas, especialmente en los ejes Cánovas del Castillo-Ingeniero José María Garnica, Manuel Agustín Heredia-Alameda Principal y Poeta Manuel Alcántara-General Torrijos. Además, las líneas de la EMT que circulan por el Centro podrán registrar cambios puntuales en sus horarios y recorridos.

Procesión infantil en El Ejido

El sábado 2 de mayo, las afecciones estarán vinculadas a la procesión infantil de la cofradía de la Crucifixión, que saldrá a partir de las 12.30 horas. El cortejo discurrirá por Diego de Siloé, Hermosilla, plazuela Cristo de la Crucifixión, Hermosilla y Diego de Siloé, hasta regresar a la casa hermandad.

Domingo 3 de mayo: el día de más cortes de tráfico

La jornada con más incidencias será el domingo 3 de mayo. Desde las 8.00 horas, se cortará al tráfico la calle Refino por operaciones de carga y descarga a la altura del número 23. La ocupación de la calzada obligará a cortar el tramo comprendido entre las calles Peña y Carrión, además de realizar cortes auxiliares en puntos como las intersecciones de Peña con Madre de Dios, Cruz Verde con Cobertizo del Conde y Frailes con Merced, así como en el acceso desde calle Victoria hacia plaza de la Merced por plaza María Guerrero y en el carril izquierdo de plaza Jesús el Rico en sentido plaza de la Merced.

También el domingo, a partir de las 9.00 horas, se celebrará la Carrera Multicultural, que recorrerá distintos puntos del entorno de Cruz del Humilladero. El itinerario partirá de Conde de Guadalhorce y pasará, entre otras vías, por Virgen de la Estrella, avenida de Andalucía, Virgen de la Esperanza, La Biznaga, plaza Cruz del Humilladero, avenida Ortega y Gasset, camino San Rafael, La Unión, paseo de Los Tilos, Horacio Lengo y avenida de la Aurora.

Por último, desde las 17.30 horas, tendrá lugar el rosario vespertino de Nuestra Señora del Rosario, con salida desde la parroquia Nuestra Señora de las Angustias, en El Palo. El recorrido pasará por avenida Juan Sebastián Elcano, Mar, Miguel Moya, Alonso Carrillo de Albornoz, Ortega Munilla, avenida Pío Baroja y Arquitecto Eduardo Esteve, antes de regresar al templo por Juan Sebastián Elcano.