Las obras de Emasa levantan las calles de Málaga: hasta seis obras van a coincidir a partir de este fin de semana

La Empresa Municipal de Aguas de Málaga (Emasa) acometerá la próxima semana hasta seis actuaciones diferentes en las calles de la ciudad, que podrán provocar afecciones puntuales al suministro de agua y a la movilidad. Los trabajos, comunicados por el Ayuntamiento de Málaga incluyen obras en redes de saneamiento, abastecimiento y pluviales, así como reparaciones de injerencias.

Una de las intervenciones más destacadas se llevará a cabo en calle San Nicolás, en el Centro, dentro de las obras de separación de las redes de saneamiento y pluviales. En una primera fase, con una duración estimada de un mes, se cortará totalmente al tráfico el tramo de San Nicolás comprendido entre las calles Topete y Marchena, aunque se permitirá el paso desde Marchena hacia San Nicolás. También quedará cortado el tramo de Topete entre el paseo de la Farola y el paseo marítimo Ciudad de Melilla.

Cortes en la Cruz del Humilladero y Bailén-Miraflores

En Cruz del Humilladero, Emasa ejecutará una canalización de 130 metros de red de abastecimiento en calle La Orotava. La actuación tendrá una duración aproximada de tres semanas y supondrá la ocupación de zonas de acerado y aparcamiento en la propia calle Orotava, entre los números 1 y 11, en calle Circe, del 2 al 6, y en el vial de servicio de la avenida José Ortega y Gasset a la altura del número 317.

También habrá afecciones en Bailén-Miraflores, donde está prevista una reparación de injerencia en calle López Blanco, 11. Los trabajos comenzarán el miércoles 6 de mayo, tendrán una duración estimada de cuatro días y obligarán al corte total del tráfico en ese punto.

Trabajos en Puerto de la Torre, Carretera de Cádiz y Churriana

En Puerto de la Torre, las obras de injerencia previstas en calle Cerraja, 27 se desarrollarán entre los días 4 y 8 de mayo. Durante ese periodo se cortará el tramo comprendido entre las calles Musgo y Ortiga. Para facilitar el acceso a los vados autorizados, se habilitará el doble sentido de circulación, y se limitará el estacionamiento en el tramo de calle Ortiga afectado por esta reordenación provisional.

La programación de Emasa incluye además trabajos en calle Pacífico, 114, en el distrito Carretera de Cádiz, entre el 4 y el 8 de mayo, con ocupación parcial de la calzada. En Churriana, las obras de injerencia pluvial en calle Antón García Abril, 6 están previstas entre el 7 y el 15 de mayo, también con ocupación parcial de la vía.

El Ayuntamiento recuerda que durante la semana podrían realizarse otras actuaciones no previstas por averías o trabajos de mantenimiento, con posibles incidencias en el suministro o en la movilidad. En esos casos, Emasa y el Consistorio informarán a través de sus canales oficiales.