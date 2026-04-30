Cuatroochenta dispara un 33% su facturación apoyada en su filial de ciberseguridad Sofistic, con sede en el PTA de Málaga

La compañía tecnológica Cuatroochenta registró 36,5 millones de euros en ingresos en el año 2025, lo que supone un crecimiento del 33% con respecto al ejercicio anterior, por encima del 23% de 2024 y de la media del sector. La empresa, que tiene una de las sedes de su filial de ciberseguridad Sofistic en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga, afirma que este ritmo de crecimiento refuerza su posicionamiento y mantiene la senda de su plan estratégico, que fija como objetivo los 70 millones de euros en ingresos para 2030.

El grupo destaca que sus resultados anuales, publicados este jueves en BME Growth, lo sitúan "en su mejor momento, aprovechando la IA como infraestructura transversal y apoyándose de nuevo en el crecimiento inorgánico".

El crecimiento de la cifra de negocio volvió a ser rentable, con un EBITDA de 4,1 millones de euros y un resultado neto de dos millones, lo que supone una mejora del 28% y del 81%, respectivamente.

Peso creciente de Sofistic en América Latina

El informe financiero también destaca la "solidez" del negocio a través de la diversificación y la internacionalización, con un 44% de las ventas en América Latina, apalancadas en el peso creciente de Sofistic (su filial de ciberseguridad cuya CEO es Mar López), con fuerte implantación en esa región, y la apertura del mercado mexicano de la mano de FAMA. Pero, sobre todo, por el ingreso anual recurrente (ARR), que a 31 de diciembre de 2025 se situaba en 23 millones de euros, un 19% superior al de 2024.

Mar López, la CEO de Sofistic, del Grupo Cuatroochenta. / L. O.

Para el CEO de Cuatroochenta, Alfredo R. Cebrián, el año 2025 marca el punto en que la inteligencia artificial ha dejado de ser una capacidad añadida para convertirse en infraestructura transversal, con un impacto estructural que desplaza el valor hacia el diseño, la verificación y la relación con el cliente.

"Vivimos uno de esos momentos en los que aparece una tecnología que habilita lo que ayer era inviable", afirma Cebrián, que considera la IA "una herramienta extraordinariamente poderosa al servicio de problemas reales, no como un fin en sí misma".

El consejero delegado de Cuatroochenta subraya que la ventaja competitiva se construye actualmente sobre los datos propietarios y la velocidad de aprendizaje, y apunta que las unidades que integran la IA en su núcleo —especialmente en ciberseguridad— capturan márgenes inaccesibles bajo el modelo tradicional gracias a la explotación de datos propios mediante modelos propios. Cebrián encuadra el momento como "un cambio estructural comparable al que supusieron el email o el smartphone".

"El riesgo real no es invertir mal en IA, sino seguir operando como si no existiera", ha añadido.

Impulso de las empresas adquiridas por Cuatroochenta

Cuatroochenta retomó en 2025 el crecimiento inorgánico con la adquisición de las empresas barcelonesas 3ipunt (e-learning, partner de Moodle) y MP Services (antifraude en comercio electrónico), que refuerzan el modelo de holding.

"La compañía profundiza así en su estrategia de incorporar negocios B2B de nicho e ingresos recurrentes para potenciarlas con el conocimiento y la escala del grupo, reinvirtiendo la caja generada para seguir creciendo", ha explicado el director financiero de Cuatroochenta, Javier Rillo.

La eficacia de ese modelo se refleja en la evolución del conjunto de empresas adquiridas, que ha pasado de aportar 12,5 millones de euros en el momento de su incorporación a 33,8 millones en 2025, prácticamente triplicando su volumen agregado de negocio.

Plan estratégico de Cuatroochenta para 2030

Con estos resultados, el grupo tecnológico consolida el plan estratégico aprobado por el consejo de administración en octubre de 2025, que contempla un escenario base para 2030 de 70 millones de euros en ingresos y 10 millones de EBITDA, sin considerar nuevas operaciones de M&A.

"El objetivo estratégico es claro: alcanzar un tamaño que otorgue a Cuatroochenta relevancia como actor de referencia en el sector tecnológico español y latinoamericano, ocupando un espacio de consolidación industrial que hoy carece de alternativas nacionales frente a fondos y operadores internacionales, señala Rillo.