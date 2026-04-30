Derriban uno de los edificios más emblemáticos del Puerto de la Torre, de 122 años: "Merecía haber permanecido para las generaciones venideras"

En mayo de 1931 fue vandalizado durante la ola de ataques anticlericales, años más tarde, sobrevivió a toda una Guerra Civil; pero no ha podido con el actual auge inmobiliario de Málaga.

Uno de los edificios más antiguos y emblemáticos del Puerto de la Torre, en la calle Lope de Rueda 68, contiguo a la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, estaba siendo demolido en la mañana de ayer. Su lugar lo ocupará una promoción de Urbea de 13 adosados con bodega, garaje y solárium.

La histórica Villa San José, anterior a la parroquia del Puerto de la Torre, en una foto de 2019. / La Opiníon

Obra de un arquitecto municipal

Se da la circunstancia de que se trataba de un inmueble de 1904, con ornamentación neoárabe, del autor del proyecto del Parque de Málaga, el conocido arquitecto municipal Tomás Brioso (1853-1908), informan a La Opinión Francisco Manuel Jiménez, secretario de la Cofradía de los Dolores del Puerto de la Torre, y Alberto Martín, archivero y cronista de la cofradía, así como del Puerto de la Torre.

El arquitecto Tomás Brioso (1853-1908) / Archivo familiar

Pese a su antigüedad, autoría y características, la Gerencia Municipal de Urbanismo no le otorgó ningún tipo de protección arquitectónica, lo que ha precipitado su final. En el catálogo de edificios protegidos del PGOU actual, en el Distrito del Puerto de la Torre solo hay registrados cinco inmuebles protegidos, aparte de dos chimeneas.

De Villa San José a 'Villa Alegría'

Como explica Francisco Manuel Jiménez, el primer propietario de esta mansión fue el hostelero de Lucena Cipriano Martínez Ocaña, muy conocido en Málaga porque era el dueño del restaurante La Alegría, entre otros establecimientos. Por este motivo, explica Francisco Manuel, "aunque la casa se llamaba Villa San José, en el Puerto de la Torre era popularmente conocida como 'Villa Alegría'".

La antigua Villa San José, poco antes de ser derribada. / @malaganosetoca

Hacia la primera mitad de los años 20 del siglo pasado, el sacerdote y beneficiado de la Catedral, Nicolás Maroto, adquiere el edificio y las dos parcelas contiguas, con vistas a que el barrio, que cada vez acoge más vecinos y es lugar de descanso de la burguesía malagueña, por la fama de su aire y de sus aguas, pueda contar con su propia parroquia, explica Jiménez.

Nicolás Maroto venderá la casa a las hermanas franciscanas de los Sagrados Corazones. Inicialmente, cuenta el secretario de la cofradía, la idea era que sirviera como escuela de magisterio para las religiosas más jóvenes, pero al no cuajar el proyecto, Francisco Manuel Jiménez detalla que las hermanas pondrán en marcha la llamada Escuela Misional San José, para niños y niñas; además, sería la residencia de las monjas.

Primera piedra de la parroquia del Puerto de la Torre en 1926. Al fondo, las características ventanas de Villa San José, la mansión demolida esta semana. / La Opinión

Así, cuando en 1926 se puso la primera piedra de la futura parroquia, obra de Fernando Guerrero Strachan, con la asistencia del obispo de Málaga, San Manuel González, el agape que siguió se celebró en la casa demolida esta semana. Por otra parte, recuerda Francisco Manuel Jiménez, la procesión del Corpus, con los niños de Primera Comunión, solía terminar en la Escuela Misional San José.

En mayo de 1931, tampoco escapó a la ola de ataques anticlericales de Málaga y la escuela fue asaltada hasta el punto de que las religiosas tuvieron que pedir ayuda al Obispado, "por la pérdida de material escolar", cuenta el secretario.

Además de San Manuel González, también frecuentó la villa el obispo y cardenal Ángel Herrera Oria, que visitó el colegio en alguna ocasión.

En los años 50, la escuela cerraría sus puertas para volver a manos privadas y pasar a propiedad de una familia.

Otro detalle de la antigua Villa San José. / @malaganosetoca

"Merecía haber permanecido para las generaciones venideras"

En declaraciones a este periódico, el arquitecto malagueño Luis Ruiz Padrón ha lamentado la desaparición de este histórico inmueble del Puerto de la Torre. En su opinión, se trataba de "un magnífico ejemplo de arquitectura que merecía haber permanecido para las generaciones venideras".

Por su parte Francisco Rodríguez Marín, profesor de Historia del Arte de la UMA, también criticó la demolición y recalcó que merecía la pena "defenderlo" y que permaneciera en pie.

Precisamente, al hilo de una mesa redonda en La Opinión sobre la proliferación de demoliciones de edificios dignos de conservación en Málaga, el profesor de la UMA abogó porque el Consistorio otorgara algún tipo de rebaja fiscal a los propietarios de viviendas con protección arquitectónica, para que no se convirtieran en un lastre para sus dueños.

Vista del solar de Lope de Rueda, 68, en el Puerto de la Torre, con la villa ya demolida y un cartel del promoción de adosados, ayer. / A.V.

Además, argumentó que "un edificio puede tener valor arquitectónico; pero también urbanístico, tipológico o bien resaltar la biografía del personaje que vivió en él".

Tras demoliciones polémicas autorizadas por el Ayuntamiento de Málaga como la histórica Villa Maya en El Limonar, la casa natal de Cánovas en calle Nuño Gómez o Villa Acacia en El Palo, se suma desde esta semana la antigua Villa San José, un trozo de historia del Puerto de la Torre perdido para siempre.