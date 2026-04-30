Finaliza la tercera semana de huelga de médicos en Málaga y los paros volverán en mayo: “Seguiremos luchando”

La tercera semana de huelga nacional de médicos convocada contra el borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad llega a su fin. Durante cuatro días seguidos —del 27 al 30 de abril—, los facultativos de Málaga y todo el país han vuelto a colgar sus batas para reclamar un Estatuto propio que reconozca las particularidades de la profesión médica.

La semana de paro ha concluido en la provincia con un seguimiento de entre el 64% y 65%, según los datos del Sindicato Médico de Málaga (SMM), que ha destacado el “gran apoyo” que ha habido por parte de los médicos internos residentes (MIR), “pese al alto porcentaje de servicios mínimos establecidos”.

Por su parte, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia ha reducido la cifra a un 27,04%, lo que sitúa a Málaga por encima de la media andaluza que este último día ha sido del 24,5%. Almería (32,05%) junto a Huelva (31,31%) han sido las provincias andaluzas donde se ha registrado el mayor apoyo al paro médico, siendo Jaén la que menor adhesión ha tenido (11,82%), según los datos de la Junta.

Aumenta el seguimiento

En el caso de Málaga, el apoyo a la huelga ha ido subiendo conforme avanzaba la semana. Según los datos del SMM, el paro arrancó el lunes con un seguimiento del 58% — un 19,63% según la Junta— y finaliza con un 65% de adherencia — 27,04% según la Junta— .

“Después de tanto tiempo, de lo que supone el agotamiento, la presión del usuario, la presión de los responsables, la presión de la Administración… la verdad es que sigue yendo bien”, opina Antonio Martín Noblejas, presidente del Sindicato Médico de Málaga, que hace un balance “positivo” de esta semana de huelga, que es la tercera de 2026 y la sexta en menos de un año por este motivo.

Desde el SMM destacan que, en lo referente a estos cuatro días, más de la mitad de los médicos malagueños han apoyado la huelga. En concreto, una media del 58%. En cuanto a la manifestación autonómica que tuvo lugar este miércoles en la capital malagueña, también la valora positivamente, sobre todo, teniendo en cuenta que la previsión meteorológica anunciaba lluvia.

Reivindicaciones de los médicos

“Seguimos pidiendo lo mismo desde el primer día y no dan su brazo a torcer en nada”, lamenta Martín. El colectivo exige un Estatuto Marco propio, acorde a su formación y responsabilidad, y una mesa de negociación específica, “con garantías jurídicas reales y sin dependencia de otras mesas”.

“Hay una parte común en el Estatuto que tiene que ser para todos los trabajadores, pero hay una parcela en el trabajo de los médicos, que nada más que la hacemos los médicos, y queremos que la regulen con los médicos y que no las regulen con otras categorías que no ejercen esa parcela, ni la sufren. Eso es lo que estamos pidiendo”, recuerda el presidente del SMM.

Fin a las guardias de 24 horas

Entre las principales reivindicaciones del colectivo se encuentra también la implantación de una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación; el fin de las guardias de 24 horas, y una clasificación profesional acorde al nivel formativo y a la responsabilidad clínica. El borrador del Ministerio plantea incluir a todos los sanitarios en el mismo grupo profesional, equiparando titulaciones 240 créditos con la de 360 créditos de los médicos.

Martín denuncia que las horas de guardias no solo se retribuyen por debajo de la hora ordinaria, sino que, además, no computan para la jubilación. “Un médico de Urgencias, anestesista o internista que tenga sus guardias obligatorias durante todo su periodo laboral, hasta que llega a la edad de renunciar a ella, ha trabajado cinco o seis años más que los demás y eso no le sirve de nada más que para pagar a Hacienda”, señala a modo de ejemplo.

El representante sindical pide disculpas a los pacientes por las consecuencias que les pueden estar ocasionando, pero sostiene que no les han dejado otra opción. En este sentido, recuerda que, antes de llegar a los paros, estuvieron durante un año intentando solucionar el conflicto con negociaciones, concentraciones y manifestaciones y que ha sido la ministra de sanidad, Mónica García, “la que nos ha llevado hasta aquí” con “su forma extrema de tratarnos”.

Próximas huelgas

A lo largo de la semana de huelga, el sindicato ha vuelto a destacar el gran apoyo que han tenido por parte de los médicos jóvenes, especialmente de los MIR. Para Martín, existe un claro cambio generacional en la forma de entender la profesión y los derechos laborales. Por un lado, destaca la feminización de la profesión, donde la mujer ya casi representa al 65% de los profesionales. Y, por otro, un cambio en la forma de entender el trabajo y la conciliación. “Quieren trabajar, pero quieren también vivir y tienen otra forma de enfocar la vida y el trabajo”, opina.

Según el calendario de movilizaciones previsto por el Comité de Huelga, las siguientes convocatorias de paro serán del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio. Martín advierte de que “si no hay cambios, si no nos sentamos y no se habla claramente de nuestras reivindicaciones”, continuarán con el calendario previsto: “Seguiremos luchando”.

“Sentimos mucho las molestias que podamos crear, pero no podemos seguir siendo los esclavos del sistema”, concluye Martín, que pide a los compañeros “que resistan”.