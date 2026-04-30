José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía a presidir la Junta: "Desde Málaga echaremos a Juanma Moreno"

El candidato de Adelante Andalucía a presidir la Junta, José Ignacio García, ha destacado en el inicio de la campaña electoral en Málaga que, desde esta provincia, "echarán" al presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), de San Telmo, sede de la presidencia de la comunidad.

Esta formación política ha desplegado una gran pancarta desde un puente del río Guadalmedina con el lema 'Adelante, vota lo que sientes' y la imagen de García, tras su acto de apertura de campaña en la explanada del Centro de Arte Contemporáneo (CAC), donde ha congregado a sus simpatizantes.

Ha asegurado que Málaga "es el corazón del poder del PP y de Moreno Bonilla" y "el laboratorio de las políticas del PP", que "roban el derecho a la vivienda o cuyo modelo turístico expulsa a los vecinos", y que desde este lugar "después se extienden al resto de Andalucía".

Ha advertido de que van a "golpear en el centro de poder" y que "el fin del PP y de Moreno Bonilla empieza en Málaga".

Ha señalado que "el pueblo andaluz va a dar un golpe encima de la mesa", que "quien crea que ya ha ganado el PP se llevará un disgusto" y que a quien considere que los comicios autonómicos son "una encuesta de las generales" o "un entrenamiento", le responde que "no son ensayo de nadie".

"Frente al voto útil y el inútil", hablará de esperanza y de sentimientos; pide que se vote "lo que se siente" y cree que "es imprescindible una izquierda nueva, fresca, valiente, que no se venda, una izquierda andalucista".

El aspirante ha apelado a recordar ahora cómo se siente un ciudadano cuando no llega una cita médica, "cuando nos roban la sanidad pública" o los sentimientos de las familias con niños con necesidades especiales que carecen de recursos.

José Ignacio García ha querido arrancar campaña en "Málaga la roja, la de Caparrós, la del 4 de diciembre, la de Torrijos, la de las faeneras" y ha defendido: "Málaga es nuestra y no de los fondos de inversión o de las cadenas hoteleras".

Adelante Andalucía pretende con su lema llamar a no olvidar todo lo que pasa en Andalucía, en referencia a cuestiones como los cribados, los problemas de la vivienda o la privatización. Elijen a Málaga para el inicio para contraponerse al modelo del PP y lo que califican como sus políticas privatizadoras y anuncia que sus claves de la campaña serán la vivienda, la sanidad y la educación.