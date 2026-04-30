Ernesto Alba llama a la ciudadanía a "romper el guión" para "rescatar Málaga de los especuladores"

El candidato número 1 de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, ha llamado a la ciudadanía malagueña a "romper el guion" el 17 de mayo para "rescatar Málaga de especuladores y corruptos".

Así, al comienzo del acto de inicio de campaña que la coalición ha celebrado en la plaza del Reloj en el Paseo Marítimo Antonio Banderas de la capital, Alba ha asegurado que "comienza la campaña y desde Por Andalucía nuestro objetivo es claro, transformar la indignación de las familias trabajadoras en esperanza y votos para hacer posible el cambio que necesita nuestra provincia, Málaga y toda Andalucía".

Ha subrayado que "en Málaga somos más quienes sabemos que las viviendas son para vivir y no para especular. Somos más quienes queremos que nuestro médico de cabecera de toda la vida nos atienda cuando lo necesitamos y que nuestras hijas puedan ir al colegio público de al lado de su casa, con el resto de sus amigas, y que la educación sea accesible y universal. Somos más las que creemos en la igualdad y la justicia social y lo hemos demostrado en todas las movilizaciones de estos últimos años, sabiendo que sólo hace falta que el 17M esta mayoría social se exprese las urnas y en ello estamos".

Por esto, ha continuado, "queremos ser determinantes, para que haya un gobierno en la Junta que esté a la altura del pueblo andaluz, que ponga en el centro el derecho a la vivienda y prohíba la especulación, que recupere y amplíe los servicios públicos y que le dé todo el protagonismo a los públicos y a nuestro autogobierno".

El cabeza de lista de Por Andalucía en Málaga ha incidido en que "vamos a hacer todo lo que todo esté en nuestras manos para que este cambio se haga realidad y por ello vamos a recorrer cada calle y cada plaza de nuestra provincia para que se conozcan nuestras propuestas y nuestro proyecto para Andalucía".

"A todas las andaluzas, a todos los malagueños y malagueñas les decimos: no existe un problema demasiado grande ni tarea demasiado pequeña que no podamos solventar. El 17 de mayo vamos a romper el guión y vamos a demostrarle a las andaluzas que una Andalucía mejor es posible. Por la sanidad, por la educación, por la izquierda andaluza, por Andalucía", ha concluido.

Valero: "Estas elecciones van de tus problemas"

Por su parte, el diputado en el Congreso y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha advertido durante el acto de inicio de campaña de Por Andalucía que "estas elecciones no van solo de una legislatura de cuatro años. Van de si te van a atender cuando enfermes. Van de si podrás estudiar lo que quieras. Van de si podrás vivir donde has nacido. Van de si tendrás derechos o solo sobrevivirás como puedas".

Para Valero, "estas elecciones van de tus problemas, aunque intenten distraerte. No van de los cálculos de Moreno Bonilla ni de las obsesiones de Vox. Van de si Andalucía tendrá un gobierno que cuide o un gobierno que abandone. Van de decidir si queremos una tierra de derechos o una tierra donde todo se convierte en negocio".

"Porque eso es lo que ha hecho el Partido Popular, convertir la vivienda, la sanidad, la educación y el patrimonio natural en oportunidades de negocio para unos pocos. El Partido Popular no tiene un proyecto para Andalucía, tiene un plan: que unos pocos hagan caja con la vida de la mayoría", ha manifestado.

Por último, el diputado en el Congreso ha subrayado que "por esto vamos a salir a hacer todo lo posible para que haya un cambio profundo en Andalucía, para que se cambien radicalmente las prioridades, para que el 17 de mayo la indignación de las enfermas de cáncer, de las madres de los niños con necesidades educativas especiales, de los hogares que se han visto reemplazados por pisos turísticos y han tenido que abandonar su barrio de toda la vida, y de los jóvenes que no pueden formarse en lo que quieren, se transformen en votos y se llenen las urnas de esperanza y voluntad de transformación".

Por su parte, la secretaria general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha señalado que "estamos aquí porque Andalucía necesita una izquierda fuerte, que defienda nuestros intereses, los de la gente común, los de la mayoría social andaluza, y estoy segura de que esa izquierda la representa la coalición de Por Andalucía".

Martínez ha incidido en que "somos siete organizaciones con nuestras diferencias, pero también con muchas cosas en común. Aquí estamos las feministas, las ecologistas, las republicanas y las andaluzas. Aquí representamos la pluralidad de la izquierda en nuestra tierra", ha concluido.