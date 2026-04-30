Málaga concentra ocho de los diez municipios con la vivienda más cara de Andalucía: esta es la lista y los precios

El precio de la vivienda de segunda mano en Málaga sigue disparado ha subido internanualmente un 12,6% en el primer trimestre de 2026 y se sitúa en los 4.619 euros el metro cuadrado, un valor que la sitúa como la provincia más cara de Andalucía. A Málaga le siguen, en función de su precio, Granada con 2.507 euros, Cádiz con 2.429, Sevilla con 2.269, Almería con 1.714, Córdoba con 1.685, Huelva con 1.678 y Jaén con 1.097 euros, según el análisis publicado este jueves por el portal inmobiliario Fotocasa.

La especial intensidad que vive el mercado inmobiliario malagueño se comprueba en el hecho de que ocho de los diez municipios más caros de Andalucía están en Málaga, con aumentos en muchos cassos por encima del 10%.

El ranking lo encabezan en sus seis primeras posiciones Marbella (5.730 euros, con una subida del 10%); Benahavís (5.722 y 5%); Ojén (5.147, y 1,5%), Estepona (5.105 y 19,6%), Fuengirola (5.095 y 10,8%) y Nerja (5.072 y 26,3%). Los puestos séptimo y octavo son para las localidades gaditanas de La Alcaidesa (4.884 euros con un aumento del 67,2%) y Tarifa (4.756 y 3,8%).

Vista de Fuengirola, en una imagen de archivo. / L.O.

El top ten lo cierran Benalmádena (4.519 euros y un incremento del 7,9%) y Casares (4.490 euros y 16% de aumento).

Un momento de "tensión histórica" en el precio de la vivienda

"Andalucía vive un momento de tensión histórica al alcanzar su precio máximo en abril. Con un crecimiento interanual del 23%, es una de las regiones donde más se ha acelerado el precio en el último año. El dinamismo de mercados como Málaga o Sevilla está impulsando los precios de toda la comunidad a niveles nunca vistos, ensanchando peligrosamente la brecha entre los salarios y el coste de la propiedad", ha explicado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

La comunidad andaluza presenta un incremento medio anual del 23% en su variación interanual, situando el precio medio de las viviendas ofertadas en 2.969 euros el metro, según Fotocasa. De este modo, una vivienda estándar de 80 metros cuadrados habría pasado en los últimos doce meses de 193.073 euros a 237.543 euros (44.470 euros de diferencia).

Capitales: Málaga, también la más cara de Andalucía

A nivel de capitales, el precio de la vivienda sube en las ocho con respecto al año anterior. Jaén capital presenta el mayor aumento (17%), seguido de Almería (14,2%), Córdoba (13,3%), Huelva (12,2%), Sevilla (8,7%), Cádiz (5,9%), Málaga (4,3%) y Granada (2,8%).

Una vista aérea de Málaga capital. / Álex Zea

Respecto a los precios reales, Málaga es la más cara de todas las capitales andaluzas (4.250 euros el metro), por delante de Cádiz (3.367), Granada (2.914), Sevilla (2.896), Córdoba (2.096), Almería (1.923), Huelva (1.767) y Jaén (1.723).