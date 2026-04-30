Obras
Fin de las goteras en el pabellón de Ciudad Jardín: Málaga licita por 570.000 euros la nueva cubierta
La actuación, con un plazo de ejecución de tres meses, incluye la impermeabilización de la instalación deportiva y la colocación de una línea de vida homologada
El pabellón Alfonso Queipo de Llano, situado en el distrito Ciudad Jardín, tendrá una nueva cubierta que mejorará la impermeabilización de las pistas y evitar filtraciones. La actuación cuenta con un presupuesto base de 570.838,93 euros, IVA incluido, y forma parte del Plan Municipal de Arreglos y Mejoras de Instalaciones Deportivas.
Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 20 de mayo. El plazo previsto para la ejecución de los trabajos es de tres meses.
Cambian la sobrecubierta para que el agua no se quede estancada
La intervención contempla la instalación de una nueva sobrecubierta completa, ya que la actual presenta problemas de estanqueidad. Para ello, se colocará una chapa grecada trapezoidal de 30 milímetros de altura sobre una nueva subestructura de acero, una solución que permitirá reducir peso y mejorar la evacuación del agua de lluvia.
Los trabajos abarcarán una superficie total de 6.625,95 metros cuadrados e incluirán también la colocación de nuevos remates, cumbreras, canalones y otros puntos singulares de la cubierta. Además, se sustituirán equipamientos y elementos auxiliares deteriorados, se renovará el acceso a la cubierta y se ejecutarán otras mejoras vinculadas a la seguridad y el mantenimiento de la instalación.
Más seguridad para la conservación del pabellón
El proyecto incorpora, además, la instalación de una 'línea de vida' homologada de cable de acero inoxidable a lo largo de la cubierta, conforme a la normativa vigente, para garantizar la seguridad de los operarios en futuras labores de conservación del pabellón.
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