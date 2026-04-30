Málaga opta a ser sede de la nueva autoridad estatal que investigará accidentes ferroviarios, marítimos y aéreos

Málaga no renuncia a acoger la sede de alguna administración o entidad relevante, pese a los fracasos cosechados hasta ahora, incluida la no obtención de la sede de la Agencia Aduanera Europea o el fiasco para acoger la Expo 2027, la capitalidad europea de 2016, de la Innovación en 2022 o la Capital Europea de la Juventud en 2026. Ahora la aspiración es a acoger la sede física de la nueva Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil, un organismo estatal de reciente creación dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El Pleno municipal ha aprobado este jueves, por unanimidad, presentar la candidatura de Málaga para albergar esta nueva entidad, que asumirá las competencias de investigación técnica de accidentes e incidentes en los ámbitos ferroviario, marítimo y aéreo. Hasta ahora, estas funciones estaban repartidas entre tres comisiones diferentes adscritas al ministerio.

El proceso para elegir la sede fue iniciado por el Consejo de Ministros, que abrió el procedimiento para determinar la ubicación física de la nueva autoridad. El plazo para presentar candidaturas es de un mes desde la publicación del procedimiento de selección en el Boletín Oficial del Estado, que tuvo lugar el 1 de abril de 2026.

¿Cuáles son los criterios de elección de la sede?

La elección se realizará en función de distintos criterios, entre ellos la adecuación de las instalaciones, la disponibilidad inmediata o rápida del espacio, la conectividad y las condiciones ofrecidas por las administraciones candidatas. El objetivo es que el organismo pueda iniciar su actividad durante el segundo semestre de 2026.

Para concurrir a la convocatoria, el Consistorio, a través del Área de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, ha elaborado un informe y una memoria técnica en los que defiende las fortalezas de Málaga. La propuesta se basa en la disponibilidad del edificio Rosalind, ubicado en el Málaga TechPark, y en las características de la ciudad en materia de infraestructuras, comunicaciones y ecosistema tecnológico.