La quinta edición de Málaga Tech Games batirá récord de participación: 1.100 asistentes y 22 empresas en este 2026

Los Málaga Tech Games es un evento deportivo organizado por distintas compañías tecnológicas y startups de la capital para promover comunidad entre las empresas y los trabajadores. Celebrará su quinta edición los días 9 y 10 de mayo en el Colegio Los Olivos, que se incorpora como nueva sede este año. Málaga Tech Games es uno de los eventos más particulares del ecosistema tecnológico en Málaga y todo comenzó por una broma en la red social X. Este año regresa con cifras récords, consolidándose como una cita clave donde deporte, empresas y convivencia van de la mano.

La iniciativa surgió en noviembre de 2021, cuando el malagueño Bernardo Quintero, fundador de Virus Total y Security Engineering Director de Google, propuso en la red social de X, en tono humorístico, organizar unas olimpiadas tecnológicas. La respuesta por parte de BeSoccer no tardó en llegar: "Cuándo y dónde" fue su respuesta.

A raíz de esto, fueron varias empresas las que se sumaron a este hilo de X sumándose a esta nueva iniciativa. Según comenta Quintero, ya compartían momentos de convivencia entre algunas empresas y startups jugando al futbolín, pero ahora sería "a lo grande".

La presentación de los Málaga Tech Games 2026 que se ha realizado este jueves en el GSEC del Paseo de la Farola. / L. O.

Salto notable en participación

La primera edición de los Tech Games en Málaga fue en 2022 y reunió a 400 participantes y nueve empresas. Este año, el evento ha dado un "gran salto" en cuanto a empresas y participación de empleados. Se contará con unos 1.100 asistentes y 22 empresas que convertirán esta cita en un evento multidisciplinar.

Las empresas participantes este año son BeSoccer, Broadpin, dayOne CaixaBank, Ericsson, Google, Grenke Rent, IoniC, Leyton, Magnific, Oracle, Plytix, QTech Games, RavenPack, Rindus, REWE Digital, Simur, The Workshop, SD Worx, Uptodown, Tupl, Verisk y Vodafone Innovation Hu.

"Es uno de los eventos a los que más cariño tengo", comenta Óscar Miras, uno de los organizadores de estos "juegos olímpicos entre ingenieros", quien destaca que son las empresas las verdaderas impulsoras y protagonistas del evento.

Amanda Ledesma, People Operations Specialist en Magnific, ha hecho alusión al "compañerismo2 que se da durante los juegos. "Es mucho más que una competición. Al final, desde la organización buscamos fomentar la deportividad y el compañerismo. Se crea una hermandad muy bonita entre empresas y se genera un sentimiento de pertenencia que cada año conseguimos a pesar de que cada vez haya más participantes, ha afirmado.

Por su parte, Raúl Rosso, responsable de comunicación de Uptodown, enfatiza la naturaleza social del evento. "Pone de manifiesto la necesidad de contar con iniciativas como esta para promover las sinergias entre empresas más allá de sus implicaciones meramente corporativas. No hablamos tan solo de una herramienta de teambuilding, sino también de una oportunidad para confraternizar con vecinos del ecosistema tecnológico y tender puentes en el ámbito personal en una industria cuyas dinámicas internas suelen resultar opacas", ha explicado.

Nuevas disciplinas deportivas

En esta edición del año 2026, se contará con 13 disciplinas deportivas, entre ellas fútbol, baloncesto y voleibol, ya habituales, se suman nuevas propuestas como pickerball, juegos de cartas o incluso clases de yoga. Además, se han organizado un total de 30 categorías diferentes, divididas en masculinas, femeninas y mixtas. Esto se traduce en unos 1.200 partidos y competiciones diarias.

Novedades de Málaga Tech Games 2026

Como novedad, la organización ha desarrollado este año una app móvil y una página web en el que se podrá seguir los resultados de las competiciones en tiempo real, lo que facilita y mejora la experiencia tanto para participantes como espectadores.

"Algunos asistentes preferían mantener el dashboard para puntuar manualmente como estos años anteriores, será por cambiar un poco la vista que suelen tener frente a un ordenador", bromeaba Miras.

la presentación de los Málaga Tech Games 2026, que se ha realizado este jueves en el GSEC de Google.. / L. O.

Los Málaga Tech Games nacieron del impulso de compañías como Google, BeSoccer, Uptodown y la ahora denominada Magnific (nuevo nombre recién adoptado por la conocida Freepik). Este año se incorporan tres nuevas empresas: Ionix, QutedGame y Hicron Digital Hub, alcanzando la participación de 22 empresas.

Los organizadores subrayan el valor social del evento más allá de la competición. "Se crea una hermandad muy bonita entre los participantes y las empresas", destacan, afirmando que esta iniciativa no solo fomenta el deporte, sino también la colaboración y el crecimiento conjunto dentro del sector tecnológico.

El evento cuenta este año con el respaldo de patrocinadores y colaboradores clave como Coca-Cola / Fuze Tea, VIVE, Arbitrade, El Cenachero y KYDO Marketing.