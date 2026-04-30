Un malagueño en paradero desconocido, presunto cabecilla de una red de cocaína que operaba en puertos españoles

Un malagueño en paradero desconocido está considerado por la Fiscalía como el presunto cabecilla de una red dedicada a introducir cocaína en España en contenedores procedentes de Sudamérica. Según el escrito de acusación, esta persona habría coordinado y dirigido la actividad a través de la red social Telegram.

El caso sentará el viernes de la próxima semana en el banquillo de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, a cuatro personas acusadas de formar parte de esa organización. Tres de ellas son también de Málaga —una con antecedentes penales por tráfico de drogas— y la cuarta es de Gijón.

El fiscal sostiene que las indagaciones policiales, desarrolladas entre julio de 2022 y abril de 2023, permitieron contrastar que los acusados, bajo la coordinación y dirección del hombre que permanece en paradero desconocido, integraban una actividad estructurada y sostenida para mantener vías estables de introducción en España de cargamentos de cocaína.

La droga procedía de América del Sur y entraba en España en contenedores de tránsito comercial a través, entre otros puntos, del puerto de Vigo.

Cocaína en palets de bananas

Con la colaboración de terceras personas no acusadas, el líder del grupo planificó remitir hasta 500 kilogramos de cocaína disimulados en un palet de bananas dentro de un contenedor cargado en el puerto de Turbo, en Antioquia (Colombia), sistema que podría establecer de modo sostenido con cargamentos de cocaína de hasta 1.800 kilogramos cada uno.

El método consistía en introducir en destino palets de bananas que sustituyesen a los cargados en origen con cocaína, sin conocimiento de la empresa remitente de las bananas y la transportista. Ya en España, sustituirían los palets que traían cocaína por otros de bananas para que no les descubrieran.

Primer intento de 1.300 kilos incautado en Colombia

El 4 de marzo de 2023, el líder confirmó a través de Telegram la carga de un contenedor con 1.300 kilos de cocaína que fue incautado en Colombia y que tenía como destino Vigo.

El 24 de marzo de ese año anunció en la misma aplicación que iba a remitir un nuevo cargamento de coca a Vigo y a principios de abril confirmó el número de contenedor y los dos palets que llevaban la droga.

El 17 de abril informó que al día siguiente llegaría a Vigo el conductor de un camión que trasladaría dos palets de bananas para sustituir en el tránsito comercial a los dos cargados de cocaína que debía recoger y llevar hasta Málaga.

Seguimiento de otros 651 kilos valorados en 25 millones

El Ministerio Fiscal autorizó la entrega vigilada del contenedor que procedía del puerto de Moín, en Costa Rica, con llegada prevista el 21 de abril a Algeciras y transbordo a otro barco con destino a Vigo.

El día siguiente, tres acusados acudieron a Vigo para disponerse a controlar el traslado de los palets cargados con cocaína hasta Málaga.

El 24 de abril de 2023, el líder comunicó otra referencia del contenedor de la cocaína, manteniendo las de los palets.

El 25 de abril de 2023, una vez el contenedor llegó al recinto portuario de Vigo, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) Central y el Servicio de Vigilancia Aduanera lo custodiaron.

El 26 de abril, el camionero cargó los dos palets, especificando que debían ser colocados en la zona más alejada de la puerta para salvaguardarlos de una eventual inspección, y comenzó el traslado por carretera con otros tres acusados, pero en Vigo las fuerzas y cuerpos de seguridad los detuvieron.

Fueron intervenidos 651,6 kilogramos de cocaína -650 tabletas con un logo de herradura con un perfil de cabeza de caballo- con una pureza del 81,16 %, y un valor en el mercado ilícito de 25.513.102,58 euros.

A continuación, se produjeron registros en los domicilios de los acusados y el del cabecilla, en el que fueron localizados cerca de 45.000 euros.

A los cuatro que se sentarán en el banquillo se les acusa de sendos delitos contra la salud pública en relación con sustancias de las que causan grave daño a la salud y en cantidad de notoria importancia cometido por una organización criminal de narcotráfico, por lo que les piden 12 años de prisión y multa de 100 millones de euros.