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Operación Corralones: pasan a disposición judicial los detenidos en la gran redada de La Trinidad

La investigación ha sumado 24 arrestados de los dos clanes enfrentados y la intervención de una docena de armas, una de ellas un subfusil de guerra

Todas las armas decomisadas en el barrio de La Trinidad durante la operación policial del martes

Todas las armas decomisadas en el barrio de La Trinidad durante la operación policial del martes

Álex Zea

Jose Torres

La Policía Nacional ha trasladado esta mañana a los juzgados de la Ciudad de la Justicia de Málaga las personas detenidas esta semana en la operación Corralones, desarrollada en el barrio de La Trinidad, con un balance de 24 arrestados de ambos bandos y la intervención de una docena de armas de fuego, una de ellas de guerra, y munición. Los investigadores también hallaron en los 21 registros domiciliarios todo tipo de armas blancas, objetos contundentes y distintas cantidades de hachís, cocaína, heroína y marihuana, por lo que el juez que tome declaración a los investigados y la Fiscalía trabajarán indistintamente sobre delitos como tenencia ilícita de armas, contra la salud pública y organización criminal. En las próximas horas se conocerán las medidas cautelares sobre los detenidos.

Unos 250 agentes se despliegan en la calle Trinidad en una gran operación contra clanes de la droga.

Unos 250 agentes participaron en la explotación de la investigación. / Montserrat Martínez / EFE

La investigación, iniciada en enero de este año tras unos tiroteos vinculados al tráfico de drogas, explotó sobre las seis de la madrugada del martes en el corazón de La Trinidad, precisamente en la zona donde en las últimas semanas se habían producido nuevos incidentes con armas de fuego entre clanes familiares rivales. Alrededor de 250 policías nacionales de diferentes unidades tomaron el barrio para garantizar la seguridad y gestionar la gran cantidad de detenciones y registros autorizados por la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga.

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Un día después, ayer miércoles, la Policía Nacional hizo balance de la operación en una rueda de prensa celebrada en la Comisaría Provincial en la que se exhibió el resultado de una investigación que ya se considera histórica dentro y fuera del ámbito policial. El comisario principal y jefe provincial, Roberto Rodríguez, y el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, destacaron el resultado de unas actuaciones que suponen un beneficio directo para los vecinos del barrio en el que los dos clanes familiares desarticulados, los Kukos y los Nieves, mantenían una guerra abierta por el control de los puntos de venta de drogas, en muchos casos en narcopisos que había generado una alarma social.

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