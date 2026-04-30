El PP de Málaga arranca la campaña: "Las mayorías solo se pierden si las damos por perdidas o si las damos por ganadas"

La campaña está en plena ebullición y el Partido Popular lo sabe. En el arranque, esta tarde, han llamado a las urnas con la fuerza de quien sabe que se juega la paz de un gobierno en solitario al que solo se accede con mayoría absoluta o el pacto con una ultraderecha de "prioridades nacionales" y de políticas con las que se empeñan en guardar distancias, pese a las decisiones que toma su mismo partido en otras comunidades autónomas. A pesar del jolgorio de vítores, ondeos de banderas y frases de campaña, en la explanada del Pompidou se respiraba algo de tensión.

La cita prometía: atarceder, vistas a la bahía de Málaga y, de paso, mitin. No ha faltado nadie, excepto el cabeza de lista por Málaga y candidato a la reelección, que abría la campaña en Sevilla. Los populares han arropado a la segunda de Juanma Moreno y consejera de Economía, Carolina España, con el aplauso a unas políticas de las que "Málaga ha sido la gran beneficiada", según Elías Bendodo, que hoy ha elegido el discurso conciliador, frente a la garra que han adoptado el resto de sus compañeros de partido.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, abrazando a Celia Villalobos en el mitin de arranque de campaña. / Álex Zea / LMA

La gran novedad de campaña es una Celia Villalobos que, según ha adelantado la propia Patricia Navarro, estará de gira política por la provincia a lo largo de los próximos 15 días de desenfreno electoral. La que fuera alcaldesa de Málaga durante cinco años no se ha perdido la cita de los suyos, que no han escatimado en agradecimientos a su pasada y presente labor. El primero en subir al estrado y en alabar a Villalobos ha sido su sucesor en el cargo municipal, Francisco de la Torre, que se hoy se ha permitido algún chascarrillo más de los que acostumbra y ha elevado el tono conforme avanzaba su discurso de crítica al socialismo. El primer edil ha sido prudente y discreto pidiendo el voto. "No hay que estar confiados. No, no, no. Las encuestas que valen son el 17 de mayo. Yo no estoy diciendo nada de votar de ninguna manera, está claro. Estoy diciendo que hablemos y pensemos el tema a partir de esta noche. A partir de las doce pensad qué es lo que hubiera dicho yo en este momento. Es obvio lo que estoy diciendo".

Carolina España ha acompañado con cifras económicas las palabras de De la Torre y ha señalado a la que hasta no hace mucho era su homóloga en el gobierno de España y que ahora se presenta como candidata a San Telmo. María Jesús Montero ha sido el epicentro del discurso de España. "Montero no ha sido capaz de aprobar ni un solo presupuesto" o "hemos pasado de la alta velocidad a la baja velocidad con la señora Montero", han sido algunos de los dardos y ha concluido su intervención saltándose las normas electorales y sorprendiendo a los suyos pidiendo el voto "con orgullo", para que "nadie se confíe". "Cada voto que se quede en casa es una vuelta al socialismo más rancio".

Candidatos, alcaldes, concejales y otros cargos del PP de Málaga. / Álex Zea / LMA

Elías Bendodo y Patricia Navarro han seguido la misma línea de España. "María Jesús Montero no dice la verdad ni al médico, su lema es 'defiende lo público' y ese es el gran fraude del socialismo", ha criticado Bendodo, quien también ha asegurado que bajando impuestos "han demostrado que se puede invertir más". Navarro, por su parte, ha recordado que Pedro Sánchez arranca la campaña en Málaga este viernes junto a la candidata socialista y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y ha aprovechado para puntualizar sobre ello. "Mañana vamos a tener un gran desembarco. No nos asustemos. Mientras ellos están con las pancartas, nosotros estaremos con los ciudadanos. Ellos van a llenar Málaga de pancartas y nosotros con votos las urnas el 17 de mayo".

Por lo pronto, el Parlamento está disuelto. Y los escaños hay que conquistarlos uno a uno.