A prisión tres de los detenidos en la gran redada de La Trinidad

Tres de los detenidos en la gran redada que la Policía Nacional inició el pasado martes en el barrio malagueño de La Trinidad ingresarán en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Así lo ha ordenado este jueves el juez que ha estado al frente de la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, que también ha resuelto libertad provisional para 18 personas que han pasado a disposición judicial a lo largo de la jornada. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han precisado que los liberados tienen la obligación de comparecer en sede judicial cuando sean requeridos y que la causa se centra inicialmente en investigar los presuntos delitos de tentativa de homicidio, amenazas, tenencia ilícita de armas, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. De momento no ha trascendido la situación en la que se encuentran tres investigados, ya que el balance oficial de detenidos es de 24 personas (14 hombres y 10 mujeres).

Armas decomisadas en la operación policial en el barrio malagueño de La Trinidad / Álex Zea

Gran redada

La investigación, iniciada en enero de este año tras unos tiroteos vinculados al tráfico de drogas, explotó sobre las seis de la madrugada del martes en el corazón de La Trinidad, precisamente en la zona donde en las últimas semanas se habían producido nuevos incidentes con armas de fuego entre clanes familiares rivales. Alrededor de 250 policías nacionales de diferentes unidades tomaron el barrio para garantizar la seguridad y gestionar la gran cantidad de detenciones y registros autorizados por la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga.

Un día después, el miércoles, la Policía Nacional hizo balance de la operación en una rueda de prensa celebrada en la Comisaría Provincial en la que se exhibió el resultado de una investigación que ya se considera histórica dentro y fuera del ámbito policial. El comisario principal y jefe provincial, Roberto Rodríguez, y el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, destacaron el resultado de unas actuaciones que suponen un beneficio directo para los vecinos del barrio en el que los dos clanes familiares desarticulados, los Kukos y los Nieves, mantenían una guerra abierta por el control de los puntos de venta de drogas, en muchos casos en narcopisos que había generado una alarma social.

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Roberto Rodríguez, Javier Salas y José Manuel Rando, durante la rueda de prensa. / Álex Zea

Los agentes intervinieron un arsenal compuesto por siete pistolas, dos escopetas de cañones recortados, dos revólveres y un subfusil Skorpion. Esta última es un arma de guerra que posee una cadencia de fuego de hasta 900 proyectiles por minuto, según detalló Rodríguez. También inmovilizaron 800 gramos de hachís, 600 gramos de cocaína, en ambos casos con dosis preparadas para la venta, siete dosis de heroína, marihuana y 20.000 euros en efectivo y otros 1.400 de moneda falsa cuyo origen se está investigando.