El pueblo blanco de Málaga que celebra este fin de semana su 'Día de la Miel de Caña' con degustaciones, mercadillo y conciertos gratuitos

Degustaciones gratuitas, mercadillo, conciertos, espectáculos de baile y visitas gratuitas. Así celebrará Frigiliana, considerado el pueblo más bonito de Málaga, su XI Día de la Miel de Caña, una cita con la que busca conmemorar uno de los productos más emblemáticos y alabados de la localidad.

Este evento se celebrará este sábado con un completo programa de actividades que llevará a vecinos y visitantes a disfrutar del flamenco, el folclore, la música en directo y la gastronomía de calidad en el entorno privilegiado de Frigiliana.

La Plaza de las Tres Culturas será el centro de la jornada

La inauguración oficial de este XI Día de la Miel de Caña se producirá a las 12.00 horas en la Plaza de las Tres Culturas, una cita que se extenderá hasta las 19.00 horas.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de toda clase de actividades, entre las que se incluirá un mercado de productos Sabor a Málaga en el que también se encontrarán artículos seleccionados por Óleo Frigiliana que, a su vez, instalará en la zona una barra gastronómica.

Flamenco, coros y danzas en la programación musical

Además, la fiesta contará con música en directo a través de las actuaciones del Grupo de Flamenco de Frigiliana, a cargo de Ángela Muñoz, además del Coro rociero Peña La Amistad y los Coros y Danzas de Frigiliana.

A esto se sumarán las actuaciones de Macarena Albarracín y Rubeline, así como del Grupo de Coros y Danzas de Nerja.

Dulces típicos y platos con miel de caña para probar gratis

Y para disfrutar de uno de los productos más admirados y famosos de la zona, la miel de caña, la feria dispondrá de degustaciones gratuitas de toda clase de platos elaborados a base de este elemento por las asociaciones Azalea, el Abanico Andaluz y el Hogar Cruz de Pintor.

Entre las especialidades que se podrán probar durante la jornada se encuentran dulces típicos de Frigiliana, como la arropía y la marcocha, así como su famoso pan de especias, las tortillas con miel y las berenjenas con miel de caña.

Visitas gratuitas a la única fábrica de miel de caña del sur de Europa

De igual modo, los participantes tendrán la oportunidad de realizar desde las 11.00 horas distintas visitas gratuitas a El Ingenio Nuestra Señora del Carmen de Frigiliana, la única fábrica de miel de caña que sigue activa en el sur de Europa, con más de 300 años de historia.

"Será una experiencia única en torno a este producto tradicional", asegura el Ayuntamiento de Frigiliana sobre este evento que aunará cultura, gastronomía y tradición en el pueblo más bonito de Málaga y bajo un ambiente "festivo y familiar".