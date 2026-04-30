El Puerto de Málaga se amplía a Los Prados: adquiere una parcela para apoyar la terminal de contenedores

La renovada apuesta por las mercancías del Puerto de Málaga ha llevado a la expansión de la actividad portuaria al interior. Mientras estrecha lazos con el Puerto Seco de Antequera, también extiende su actividad a Los Prados, donde se ha adquirido una parcela para destinarla a trabajos logísticos que sirvan de apoyo a la terminal de contenedores, que liberará espacio actual para ampliar su capacidad.

Este movimiento se enmarca en un contexto marcado por la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio, que está elevando la demanda operativa y tensionando las infraestructuras existentes.

La parcela objeto de la actuación cuenta con 23.622,17 metros cuadrados de superficie asfaltada, con acceso directo por carretera y cerramiento perimetral, lo que facilita su operatividad y seguridad. Además, dispone de campa para automóviles y servicios básicos como suministro eléctrico, agua e iluminación, elementos clave para su puesta en marcha inmediata.

¿Para qué servirá la parcela?

El proyecto permitirá habilitar nuevas zonas de almacenamiento de contenedores vacíos, así como espacios destinados a su reparación y limpieza fuera del recinto portuario. Esta reorganización busca descongestionar la terminal de contenedores y vehículos, que podrá así disponer de más superficie para el desarrollo de su actividad principal.

Con esta iniciativa, el sector logístico refuerza su capacidad de adaptación ante un escenario internacional incierto, apostando por soluciones externas al puerto que optimicen recursos y mejoren la eficiencia operativa.