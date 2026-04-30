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Reestablecida la circulación de la la línea C2 del Cercanías entre Cártama y Los Prados tras el arrollamiento de un animal

Los trabajadores ya han retirado al individuo de la vía, que ha causado el cierre del servicio durante una hora

Archivo - Tren Cercanías C2

Archivo - Tren Cercanías C2 / AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA - Archivo

La Opinión

Málaga

La circulación en la línea de Cercanías C2 de Málaga ha estado interrumpida este jueves durante una hora entre la localidad malagueña Cártama y Los Prados, en la capital, tras el arrollamiento de un animal.

Así lo han señalado desde la cuenta en X INFOAdif, que ofrece información de servicio sobre el estado de la infraestructura y la circulación ferroviaria en la red, donde han apuntado que una vez retirado el animal, se ha restablecido la circulación. La línea habría estado interrumpida desde las 09,35 a las 10,35 horas de este jueves.

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