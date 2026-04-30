Transportes
Reestablecida la circulación de la la línea C2 del Cercanías entre Cártama y Los Prados tras el arrollamiento de un animal
Los trabajadores ya han retirado al individuo de la vía, que ha causado el cierre del servicio durante una hora
Málaga
La circulación en la línea de Cercanías C2 de Málaga ha estado interrumpida este jueves durante una hora entre la localidad malagueña Cártama y Los Prados, en la capital, tras el arrollamiento de un animal.
Así lo han señalado desde la cuenta en X INFOAdif, que ofrece información de servicio sobre el estado de la infraestructura y la circulación ferroviaria en la red, donde han apuntado que una vez retirado el animal, se ha restablecido la circulación. La línea habría estado interrumpida desde las 09,35 a las 10,35 horas de este jueves.
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