Savills dobla presencia en Málaga con su nueva oficina en la calle Larios: "Es uno de los mercados más dinámicos de Europa"

La consultora inmobiliaria Savills ha inaugurado su nueva oficina en Málaga, un espacio de 600 metros cuadrados situado en la calle Larios, número 3. Con este movimiento, esta multinacional afirma que dobla su presencia y su capacidad de crecimiento para desplegar en Andalucía toda la cartera de servicios ya disponible en mercados como Madrid o Barcelona, con el objetivo de crecer hasta los 80 empleados en la región andaluza en los próximos años. La nueva oficina dispone de 50 puestos.

Concebida como un nuevo concepto de oficina "abierta a la ciudad", el acto de inauguración de esta nueva oficina ha contado con la participación del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y de los máximos responsables europeos de la compañía, James Sparrow, CEO EMEA de Savills y Jaime Pascual-Sanchiz, CEO Iberia y Head of Southern Europe, junto al director ejecutivo de Savills Andalucía, José Félix Pérez-Peña, y la directora ejecutiva de Arquitectura en Savillss, Leyre Octavio de Toledo.

La nueva oficina de Savills duplica tamaño

"Estas nuevas oficinas duplican nuestro tamaño, pero más allá de los metros cuadrados, lo importante es lo que representan: la consolidación de Málaga como uno de los mercados inmobiliarios más dinámicos y atractivos de Europa, y nuestra firme apuesta por seguir creciendo junto a ella, apostando por nuestras personas y nuestra forma de trabajar, que son el verdadero motor de Savills", ha comentado este jueves Pérez-Peña.

En el encuentro se ha destacado la "apuesta continuada" de Savills por Málaga, donde cumple más de 25 años de presencia tras una trayectoria.

Una zona de café para clientes

Uno de los elementos diferenciales del nuevo espacio es el Savills Café de Málaga. "Este formato de éxito contrastado ya en las sedes de Madrid y Londres, refuerza la apertura de la compañía hacia la ciudad al fomentar otra forma de relacionarse con clientes, colaboradores y el sector vía la generación de espacio para la conversación, el debate, la formación y el conocimiento de mercado", señala Savills.

La nueva sede presenta así una distribución "equilibrada" y entiende la oficina como "puntos de conexión entre la ciudad, el talento y el negocio".

Una imagen de la calle Larios, uno de los principales ejes comerciales de España. / Alex Zea

"Cuenta con espacios de distintos formatos para trabajo en equipo, zona de atención a clientes y un office para los empleados diseñado como espacio de descanso y desconexión, con una decoración más similar a la de un hogar", añade Savills.

Savills, 170 años de historia

Con una trayectoria de más de 170 años, Savills cotizada en la Bolsa de Londres y cuenta con más de 42.000 profesionales en más de 70 países que ofrecen cobertura y experiencia en el mundo inmobiliario, en el sector terciario y en residencial prime.