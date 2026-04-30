Comercio
Qué supermercados y centros comerciales abren en Málaga el puente del 1 de Mayo
El Día del Trabajador, que se celebra este viernes, es festivo nacional y la mayoría de comercios cerrarán, aunque varios establecimientos abrirán el domingo 3 de mayo para compensar la pérdida de ese día, al estar Málaga reconocida como Zona de Gran Afluencia Turística
El puente por el 1 de Mayo que se celebra este viernes implica el cierre de los comercios de Málaga. Grandes superficies y centros comerciales no abrirán sus puertas el viernes, aunque la mayoría prevé la apertura el domingo para compensar la pérdida de este día laboral y ante la previsión de una mayor afluencia turística para aprovechar el puente de tres días.
La excepción llegará el domingo 3 de mayo, una de las fechas en las que los comercios tienen permitida la apertura en Málaga al estar considerada Zona de Gran Afluencia Turística. Aun así, los horarios pueden variar según el establecimiento, por lo que se recomienda consultar la información actualizada en la web de cada cadena o centro comercial.
Centros comerciales abiertos el domingo 3 de mayo en Málaga
- El Corte Inglés permanecerá cerrado el viernes 1 de mayo, al tratarse de festivo nacional, pero abrirá el domingo 3 de mayo de 11.00 a 21.00 horas.
- El Centro Comercial Alameda cerrará el viernes y abrirá sus puertas el domingo.
- El Centro Comercial Larios estará cerrado el 1 de mayo, pero el domingo 3 abrirá en su horario habitual, de 10.00 a 22.00 horas.
- El Centro Comercial La Rosaleda mantendrá sus tiendas cerradas el viernes 1 y abrirá el domingo 3 de mayo de 10.00 a 20.00 horas.
- Plaza Mayor abrirá el domingo 3 de mayo en su horario habitual, mientras que el viernes permanecerá cerrada su parte comercial, no la zona de ocio y los cines, que abren.
- El Centro Comercial Vialia, situado en la estación de Málaga-María Zambrano, cerrará sus tiendas el 1 de mayo y abrirá el domingo 3 de 10.00 a 22.00 horas.
- El Parque Comercial Málaga Nostrum también cerrará el viernes 1 y abrirá el domingo 3 de mayo en horario de domingos y festivos, de 10.00 a 22.00 horas.
Horarios de supermercados en Málaga durante el puente de mayo
- Mercadona mantendrá cerrados sus supermercados tanto el viernes 1 de mayo como el domingo 3, siguiendo su política habitual de cierre en festivos y domingos.
- Carrefour Express abrirá algunas de sus tiendas en Málaga durante los días festivos del puente, tanto el 1 como el 3 de mayo, en especial los situados en el Centro Histórico y en zonas como Héroe de Sostoa y Martínez Maldonado. El resto, como los Carrefour de los centros comerciales, abrirá solo el 3 de mayo.
- Aldi cerrará el viernes 1 de mayo, pero abrirá sus nueve supermercados en Málaga con horario de 9.00 a 21.30 o 22.00 horas (según el establecimiento) el domingo 3.
- Día también mantendrá sus tiendas cerradas el viernes 1, aunque algunos establecimientos abrirán el domingo 3 con horario especial.
- Maskom cerrará el festivo del 1 de mayo. No obstante, algunas de sus tiendas abrirán el domingo 3, por lo que la empresa aconseja comprobar los horarios en su página web.
- Lidl no abrirá el viernes 1 de mayo. Los diez supermercados de esta marca en Málaga sí abrirán el domingo de 9.00 a 21.30 horas. Sólo cerrarán ambos días el Lidl del Camino de San Rafael, el situado en la avenida Pascueros y el de Héroes de Sostoa.
- Eroski no prevé cambios especiales durante el puente, aunque el viernes 1 de mayo figura como jornada de cierre, al igual que el domingo.
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