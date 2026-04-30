Qué supermercados y centros comerciales abren en Málaga el puente del 1 de Mayo

El puente por el 1 de Mayo que se celebra este viernes implica el cierre de los comercios de Málaga. Grandes superficies y centros comerciales no abrirán sus puertas el viernes, aunque la mayoría prevé la apertura el domingo para compensar la pérdida de este día laboral y ante la previsión de una mayor afluencia turística para aprovechar el puente de tres días.

La excepción llegará el domingo 3 de mayo, una de las fechas en las que los comercios tienen permitida la apertura en Málaga al estar considerada Zona de Gran Afluencia Turística. Aun así, los horarios pueden variar según el establecimiento, por lo que se recomienda consultar la información actualizada en la web de cada cadena o centro comercial.

Centros comerciales abiertos el domingo 3 de mayo en Málaga

El Corte Inglés permanecerá cerrado el viernes 1 de mayo , al tratarse de festivo nacional, pero abrirá el domingo 3 de mayo de 11.00 a 21.00 horas .

permanecerá cerrado el , al tratarse de festivo nacional, pero abrirá el de . El Centro Comercial Alameda cerrará el viernes y abrirá sus puertas el domingo.

cerrará el viernes y abrirá sus puertas el domingo. El Centro Comercial Larios estará cerrado el 1 de mayo, pero el domingo 3 abrirá en su horario habitual, de 10.00 a 22.00 horas .

estará cerrado el 1 de mayo, pero el domingo 3 abrirá en su horario habitual, de . El Centro Comercial La Rosaleda mantendrá sus tiendas cerradas el viernes 1 y abrirá el domingo 3 de mayo de 10.00 a 20.00 horas .

mantendrá sus tiendas cerradas el viernes 1 y abrirá el domingo 3 de mayo de . Plaza Mayor abrirá el domingo 3 de mayo en su horario habitual, mientras que el viernes permanecerá cerrada su parte comercial, no la zona de ocio y los cines, que abren.

abrirá el domingo 3 de mayo en su horario habitual, mientras que el viernes permanecerá cerrada su parte comercial, no la zona de ocio y los cines, que abren. El Centro Comercial Vialia , situado en la estación de Málaga-María Zambrano, cerrará sus tiendas el 1 de mayo y abrirá el domingo 3 de 10.00 a 22.00 horas .

, situado en la estación de Málaga-María Zambrano, cerrará sus tiendas el 1 de mayo y abrirá el domingo 3 de . El Parque Comercial Málaga Nostrum también cerrará el viernes 1 y abrirá el domingo 3 de mayo en horario de domingos y festivos, de 10.00 a 22.00 horas.

Horarios de supermercados en Málaga durante el puente de mayo