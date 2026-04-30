El TSJA propone 71 nuevas plazas judiciales en Málaga para reforzar la capital y la provincia

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha planteado la necesidad de la creación de 71 plazas judiciales en la provincia de Málaga, de las que la mayoría serían para la capital, incluida una nueva sección en materia de familia e infancia en la Audiencia malagueña.

Así se desprende de la memoria del alto Tribunal andaluz relativa a los datos de 2025, presentada este jueves y consultada por Europa Press, en la que se desgrana esta propuesta, aprobada por la mayoría en la Sala de Gobierno, en la que de las 71 nuevas plazas, 42 serían para los tribunales de instancia de la capital.

Esta propuesta aprobada por la mayoría plantea 25 plazas judiciales para la Sección Civil de Málaga; aunque también solicita la creación en mercantil y en social. Además, plantea nuevas secciones en la Audiencia, tanto del orden penal como del civil, y nueve plazas de Juez de Adscripción Territorial (JAT).

En cuanto la provincia, pide reforzar los tribunales de Fuengirola, Torremolinos, Marbella, Antequera, Coín, Estepona, Torrox y Vélez-Málaga. Asimismo, se vuelve a plantear la propuesta de separar las jurisdicciones civiles y de instrucción de Estepona, "elevando el destino a categoría de magistrado".

La memoria recoge también la propuesta del presidente del TSJA, que plantea la creación de 49 nuevas plazas para la provincia malagueña y señala el "profundo cambio" que se ha producido en el sistema judicial durante 2025, en virtud de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, poniendo como ejemplo que con esta nueva organización que Málaga ha pasado de contar con 144 órganos judiciales a once, por la nueva denominación.

Según el informe, el año pasado la Audiencia de Málaga ingresó 17.124 asuntos, de los que 9.277 eran penales, lo que supone un 13% más que en 2024. El resto, 7.847, era de materia civil y el número registrado supone un 40% más que el anterior.

En las secciones penales, la suma de asuntos pendientes al final del año anterior y los registrados --carga de trabajo-- fue de 10.763 y se han resuelto el 81%. En la jurisdicción civil, tenía una carga de 14.340 asuntos y se resolvió el 43%.

Infraestructuras

La memoria también analiza las necesidades de infraestructuras y en el caso de la capital dice que plantea "problemas de falta de espacio que obligan a materializar un segundo edificio judicial y realizar actuaciones en torno a la actual Ciudad de la Justicia, tanto en parcela existente dentro del propio recinto como en otro suelo que actualmente se usa como aparcamiento".

Asimismo, reitera que los partidos judiciales de la Costa del Sol "continúan con dispersión y llamativas carencias prácticamente en todas las sedes judiciales", punto en el que señala que Estepona, Fuengirola, Marbella y Torremolinos "necesitarían con urgencia nuevas infraestructuras para desarrollar la labor judicial en condiciones dignas".

Pero en esta ocasión sí precisa que por el momento "constan proyectos de ejecución de nuevas sedes en los tres últimos partidos, donde se han firmado convenios de colaboración entre la Consejería de Justicia y la Diputación o el ayuntamiento respectivo". Añade que también está en proyecto un nuevo inmueble judicial en Torrox, ya que el actual plantea "serios problemas de humedad y falta de espacios".