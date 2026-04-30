La Universidad de Málaga nombra doctor honoris causa a Matthew Lambon Ralph, referente mundial en el diagnóstico y tratamiento de la afasia

Matthew Lambon Ralph, catedrático de neurociencia cognitiva de la Universidad de Manchester y referente internacional en el estudio de la cognición semántica --especialmente en el diagnóstico y tratamiento de la afasia-- ha sido investido este jueves como doctor honoris causa por la Universidad de Málaga.

La ceremonia ha seguido todos sus pasos protocolarios. Presidida por el rector, Teodomiro López Navarrete, el honor de ser su madrina ha recaído en Guadalupe Dávila, profesora de Psicobiología y miembro de la Unidad de Neurociencia Cognitiva y Afasia (UNCA) en el Centro de Investigación Médico Sanitaria (Cimes) de la UMA, instituto del que Metthew Lambon es colaborador honorario.

Doctor honoris causa

El rector le ha hecho entrega a Lambon de los atributos y símbolos que reconocen sus méritos para ser doctor honoris causa, como el birrete laureado, el Libro de la Ciencia, el anillo, los guantes blancos y la medalla doctoral.

La investidura ha contado con la asistencia de un nutrido grupo de representantes académicos y del equipo de gobierno de la UMA. La ambientación musical ha corrido a cargo de integrantes de la 'Academia Galamian'.

Matthew Lambon Ralph dirige la 'Cognition and Brain Sciences Unit' de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, una unidad financiada por el Gobierno británico y reconocida internacionalmente como uno de los centros más influyentes en el desarrollo de la neurociencia cognitiva, cuyo objetivo está orientado a mejorar el bienestar y la salud mental a lo largo de la vida, integrando experimentación conductual, técnicas avanzadas de neuroimagen, modelización computacional y el estudio de los mecanismos cerebrales que conectan mente y cerebro.

Retos científicos asociados al lenguaje

En palabras de su madrina, "sus trabajos le han llevado a ser una autoridad internacional indiscutible en la cognición semántica y un referente mundial por sus contribuciones al diagnóstico y tratamiento de la afasia, especialmente de la afasia post-ictus".

Su investigación ha abordado algunos de los grandes retos científicos asociados al lenguaje y su base cerebral, aportando contribuciones decisivas al conocimiento de los trastornos del lenguaje vinculados a enfermedades cerebrovasculares y neurodegenerativas. Todo ello con una clara orientación dirigida a optimizar el diagnóstico y la neurorrehabilitación.

Su producción científica es "excepcional". Autor de más de 400 publicaciones en las revistas más influyentes del ámbito de la Neurociencia, ha liderado 67 proyectos de investigación y dirigido más de un centenar de tesis doctorales en las universidades de Manchester y Cambridge.

Mantiene también una estrecha relación con la Universidad de Málaga a través de la Unidad de Neurociencia Cognitiva y Afasia (UNCA) en el Centro de Investigación Médico Sanitaria (Cimes) de la UMA, gracias a la cual ha ejercido como embajador internacional de la institución, dirigida por el catedrático Marcelo Berthier.

Mejora de la vida humana

Explicados los méritos, y "coronado" ya con el birrete, el profesor Lambon ha pronunciado su discurso, con el que ha dejado claro su excelencia en la materia de la neurociencia cognitiva.

Por su parte, el rector ha señalado que el reconocimiento que le otorga la Universidad de Málaga no solo rinde homenaje a una trayectoria ejemplar, sino que su dimensión internacional "encarna de manera ejemplar la unión entre investigación rigurosa, innovación y mejora de la vida humana".

"Sostenía Santiago Ramón y Cajal que el cerebro es el último gran continente por explorar", ha añadido Teodomiro Lopez, tras lo que ha anunciado que "hoy recibimos a uno de los grandes cartógrafos de ese territorio: un científico que ha sabido ensanchar las fronteras del conocimiento con rigor, creatividad y compromiso".

Ha ensalzado también el rector la vinculación de Matthew Lambon con la Universidad de Málaga, que ha calificado de "profunda, duradera y extraordinariamente fructífera", ya que ayudó a la creación y consolidación de la Unidad de Neurociencia Cognitiva y Afasia, "y, desde entonces, ha impulsado una intensa red de colaboración internacional, una producción científica de alto impacto y una transferencia real de conocimiento hacia la práctica clínica".

"Desde 2014, además, esa colaboración se ha visto reforzada por una sólida alianza entre la Universidad de Cambridge y la Universidad de Málaga, demostrando que la ciencia solo avanza plenamente cuando se construye desde la cooperación y el intercambio. Su legado nos recuerda que la investigación excelente no solo genera conocimiento: genera escuela", ha concluido el rector.

Sus palabras han dado paso a la proyección en inglés del nuevo vídeo institucional de la UMA, que ha cerrado la ceremonia de investidura, amenizada musicalmente por la 'Escuela Galamian', que ha interpretado la 'Zarabanda Académica', el 'Canticorum Jubilo' y, por último, el tradicional 'Gaudeamus Igitur', con el que se ha activado la procesión de doctores para abandonar el salón de actos del Rectorado.