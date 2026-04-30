Unicaja impulsa la segunda fase de su proyecto andaluz CREA, con el foco en los sectores de defensa e industria

La entidad financiera Unicaja va a poner en marcha, con la colaboración de la Junta de Andalucía y Oliver Wyman, la segunda fase del Proyecto CREA, centrada en activar medidas concretas para impulsar la inversión y el empleo en sectores clave. La iniciativa arranca con la creación de dos grupos de trabajo (uno en defensa y tecnología de doble uso y otro en industria manufacturera), en los que participarán unas 40 empresas e instituciones andaluzas. El objetivo es definir soluciones de financiación y una hoja de ruta operativa antes de final de año, según ha recordado este jueves el banco malagueño.

El proyecto CREA (CRecimiento Económico sostenible en Andalucía) es una iniciativa pionera impulsada entre 2024 y 2025 por Unicaja, en colaboración con la Junta de Andalucía, el Growth Lab de la Universidad de Harvard y Oliver Wyman, y con la participación de más de 150 empresas andaluzas.

"El objetivo era analizar los factores que condicionan el crecimiento de la economía en la comunidad, identificar oportunidades de diversificación productiva, estimar las necesidades de financiación de las empresas y proponer medidas que ayuden a desbloquear el potencial de la región. Todo ello, utilizando metodologías pioneras basadas en microdatos", ha expuesto Unicaja.

En cuanto a la segunda fase del Proyecto CREA, conllevará la puesta en marcha de dos grupos de trabajo sectoriales. El primero estará centrado en defensa y tecnologías de doble uso, y el segundo se orientará a la industria manufacturera y a otros ámbitos industriales estratégicos para Andalucía, con especial atención a actividades como la agroindustria, la química y la energía.

Defensa e industria manufacturera

En el ámbito de la defensa y las tecnologías de doble uso, Unicaja afirma que Andalucía ya cuenta con uno de los "principales polos industriales" del país, con más de 25.000 empleos y más de 250 empresas y capacidades relevantes en los segmentos aeroespacial, terrestre, naval y de ciberseguridad.

Respecto a la industria manufacturera y otros ámbitos industriales estratégicos, según las proyecciones de la primera fase de CREA, podría concentrar cerca de 200.000 empleos adicionales hasta 2030, con salarios medios superiores a los de la economía actual.

La sede central de Unicaja en Málaga. / L. O.

Cada grupo reunirá a representantes de los sectores público y privado, con una participación prevista de entre 15 y 20 empresas e instituciones. Partiendo de un diagnóstico compartido, se definirán actuaciones que puedan traducirse en más inversión, mayor competitividad y más empleo en la región. Se contempla un mínimo de tres sesiones de trabajo por grupo a lo largo de seis meses.

Objetivos de la segunda fase

Esta segunda etapa tiene un doble objetivo. Por un lado, identificar medidas accionables a corto plazo y recomendaciones estructurales a medio y largo plazo, que permitan acelerar el crecimiento de las empresas. Por otra parte, explorar productos e instrumentos de colaboración público-privada que ayuden a la financiación e inversión en sectores clave con capacidad de creación de empleo y bienestar para la economía andaluza, incluyendo fórmulas como crédito, avales u otros vehículos de coinversión.

Los grupos estarán liderados por Unicaja y la Junta de Andalucía, a través de las áreas competentes en empleo e industria, que asumirán un papel central en la presidencia, orientación y dinamización de los trabajos. Oliver Wyman actuará como coordinador técnico y secretaría de los grupos. La intención es tener los resultados publicados antes de que concluya el año.

La primera fase de CREA ya identificó 130 oportunidades de crecimiento

Con el desarrollo de la primera fase del proyecto CREA se identificaron más de 130 productos y servicios concretos, que suponían oportunidades de crecimiento para Andalucía, estimando unas necesidades adicionales de financiación cercanas a los 8.000 millones de euros para diversificar la economía andaluza.

Además, entre las conclusiones, se apuntó que, en un escenario de transformación productiva apoyado por políticas y colaboración público-privada, Andalucía podría llegar a generar más de 500.000 puestos de trabajo de calidad hasta 2030, la mitad de los cuales ligados a la industria. La Junta de Andalucía y los distintos agentes del sector privado ya han comenzado a implementar algunas de las medidas propuestas.

Con esta segunda fase, Unicaja afirma que se refuerza el compromiso de las tres entidades impulsoras con una agenda de colaboración orientada al desarrollo económico de Andalucía, acompañando el avance del proyecto con la difusión de análisis, resultados y encuentros vinculados a CREA.