Alberto García Chaparro, 23 años, campeón del mundo de oratoria: "Da igual los títulos que uno tenga, yo sigo aprendiendo"

Pese a que los dos días anteriores estuvo postrado en cama con una gastroenteritis, el malagueño Alberto García Chaparro sacó fuerzas de flaqueza y, ese octubre de 2024, se proclamó, en la Universidad de Belgrano (Buenos Aires), vencedor del Campeonato del Mundo de Oratoria en Español para jóvenes universitarios.

«Es algo que tengo grabado y que no se olvida nunca», confiesa.

Un año y medio más tarde, Alberto, que tiene 23 años, finalizó en ICADE (Madrid) el doble grado de Derecho y Relaciones Internacionales, y realiza ahora mismo un máster de la Abogacía, requisito previo para embarcarse en una tesis doctoral.

Alberto García Chaparro, hace unos días, en la presentación del programa ‘La provincia debate’ / La Opinión

Pero además, junto con dos compañeros de su edad, Alberto García Chaparro ha puesto en marcha la empresa Comunícate, para formar en debate y oratoria. Precisamente, estos días y en colaboración con la Diputación de Málaga está compartiendo sus saberes en el programa gratuito ‘La provincia debate’, que él mismo dirige.

Como detalla, unos 70 colegios de la provincia de Málaga y cerca de 700 alumnos desde 5º de Primaria a 2º de Bachillerato participan, a través de más de 160 equipos, «en un programa de formación en debate académico de competición, en el que, entre alumnos y profesores, reciben 10 horas de formación online».

Alberto García Chaparro, en plena intervención en la final del Campeonato del mundo de oratoria y debate, en Buenos Aires, en 2024. / La Opinión

La pregunta para el debate

De hecho, de ayer, jueves 30, contaba que el alumnado conocería una pregunta, sobre la que tendrán que debatir el próximo 29 de mayo en La Térmica, en una competición que ponga a prueba todo lo que han aprendido.

En su caso, para la final del campeonato del mundo la pregunta fue si los países menos avanzados deberían contaminar en mayor medida, hasta alcanzar el nivel de progreso de los más avanzados. Y como él, el alumnado tendrá que aprender a defender tanto el sí como el no a la pregunta, pues se sorteará qué le toca defender a cada equipo.

Alberto García Chaparro, en una intervención en el Parlamento Europeo. / La Opinión

En su opinión, el hecho de que en esta primera edición se hayan presentado nada menos que 700 alumnos, evidencia que «hay demanda», y como resalta, aunque la formación sea breve, «mi reto es que tengan algo con lo que manejarse». Por eso, visto el tirón, confía en que este programa tenga próximas ediciones.

El orador y debatiente malagueño, que tiene su propia página web profesional y además ha trabajado de asesor en el Senado, está convencido de que esta formación, aunque esté concentrada en diez horas «les servirá, no tengo duda»; e incluye a los profesores.

Ventajas de hablar y debatir en público

Para Alberto García Chaparro, una persona que domina el hablar y debatir en público es alguien «que controla la comunicación, cómo gesticula, que controla su voz y que refleja una mayor sensación de seguridad».

Alberto García Chaparro, en Málaga, en 2023. / A.V.

Además, está convencido de que puede hacer de «factor diferencial», entre personas con un expediente académico parecido, a la hora de buscar trabajo. Y un último consejo que él mismo se aplica: «Da igual los títulos que uno tenga, yo sigo aprendiendo».