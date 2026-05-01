Cuenta atrás en Málaga para el 17M: los candidatos ya han dado la bienvenida a la campaña

El epílogo de la precampaña está escrito. Los partidos llevan tiempo queriendo pedir el voto a voces y por fin pueden hacerlo. Estos días de vorágine les han servido para sembrar las semillas del fruto que esperan recoger el próximo 17 de mayo, cuando las urnas decidirán si Juanma Moreno firma su renovación como presidente de todos los andaluces o si se produce el cambio que buscan los socialistas para recuperar la comunidad autónoma que históricamente habían tenido en su feudo. Las distancias que PP y Vox han desdibujado en Extremadura y Aragón para formar gobiernos de coalición no parecen ir en consonancia con las equidistancias que ambos partidos han marcado en el sur. Y nunca se sabe cuándo habrá que arrimar el hombro.

Partido Popular

En el arranque de campaña, el PP malagueño llamó este jueves a las urnas con la fuerza de quien sabe que se juega la paz de un gobierno en solitario al que solo se accede con mayoría absoluta o el pacto con una ultraderecha de «prioridades nacionales» y de políticas con las que se empeñan en guardar distancias, pese a las decisiones que toma su mismo partido en otras comunidades autónomas. La cita prometía: atardecer, vistas a la bahía de Málaga y, de paso, mitin. No ha faltado nadie, excepto el cabeza de lista por Málaga y candidato a la reelección, que abría la campaña en Sevilla. Los populares arroparon a la segunda de Juanma Moreno y consejera de Economía, Carolina España, con el aplauso a unas políticas de las que «Málaga ha sido la gran beneficiada», según Elías Bendodo, que ayer eligió el discurso conciliador.

La gran novedad de campaña es una Celia Villalobos que, según adelantó la presidenta del PP de Málaga, propia Patricia Navarro, estará de gira política por la provincia a lo largo de los próximos 15 días. La que fuera alcaldesa de Málaga durante cinco años no se perdió la cita de los suyos. El primero en subir al estrado y en alabar a Villalobos fue su sucesor en el cargo municipal, Francisco de la Torre. El primer edil fue prudente y discreto pidiendo el voto. «No hay que estar confiados. No, no, no. Las encuestas que valen son el 17 de mayo. Yo no estoy diciendo nada de votar de ninguna manera, está claro. Estoy diciendo que hablemos y pensemos el tema a partir de esta noche. A partir de las doce pensad qué es lo que hubiera dicho yo en este momento. Es obvio lo que estoy diciendo».

Carolina España acompañó con cifras económicas las palabras de De la Torre y María Jesús Montero fue el epicentro de sus críticas. «Montero no ha sido capaz de aprobar ni un solo presupuesto» o «hemos pasado de la alta velocidad a la baja velocidad con la señora Montero», fueron algunos de los dardos . «Cada voto que se quede en casa es una vuelta al socialismo más rancio», insistió.

Partido Socialista

Por su lado, los socialistas malagueños se van a tomar la campaña andaluza como un «referéndum» por lo público que volvieron a pregonar desde la barriada de La Luz, donde el secretario general del partido, Josele Aguilar, estuvo acompañado de su número dos, Ana Villarejo, y el portavoz en el Ayuntamiento de Málaga, Dani Pérez, para apostillar las mismas reivindicaciones de precampaña y criticar las políticas de Juanma Moreno. «Esta es la herencia que nos va a dejar: una sanidad pública completamente deteriorada», aseguró Aguilar. Además, contaron con la presencia de Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que no dudó en sumarse al discurso de los suyos en Andalucía y en abrir boca de lo que será el evento de este viernes en Cártama, donde la candidata sevillana, María Jesús Montero, estará arropada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el mitin de arranque de campaña.

Javier Salas, Ana Villarejo, Elma Saiz, Josele Aguilar y Daniel Pérez, en el acto del PSOE. / l.o.

Aguilar aseguró que «estamos ante la campaña más relevante de los últimos años en Andalucía» porque «están en juego nuestros servicios públicos». «Los ocho años de gobierno de Moreno Bonilla han llevado a nuestra sanidad, a nuestra educación, al cuidado de nuestros mayores, a la dependencia y también a la vivienda a una situación de colapso», denunció.

Por su parte, Saiz destacó que el PSOE arranca la campaña «cerca de la gente» y «poniendo a la gente en el centro de las políticas». «Están pasando cosas en Andalucía desde que gobierna Moreno Bonilla, y están pasando cosas que perjudican a la gente», señaló.

Por Andalucía

Al cabeza de lista de Por Andalucía por Málaga, Ernesto Alba, también lo arroparon los suyos en la fiesta de despedida de precampaña. La coalición de izquierdas eligió el paseo marítimo Antonio Banderas, a la altura de las letras de la Misericordia, para poner sus cartas encima de la mesa. El diputado de IU en el Congreso, Toni Valero; la secretaria general de Podemos, Raquel Martínez; el cabeza de lista por la provincia, Ernesto Alba, y los también candidatos de la coalición de izquierdas, Micaela Jiménez, Gonzalo Serrano y Adriana Fernández.

Por Andalucía arrancó este jueves la campaña con un acto en el paseo marítimo. / l.o.

Alba llamó ayer a la ciudadanía malagueña a «romper el guion» el 17 de mayo para «rescatar Málaga de especuladores y corruptos». «Comienza la campaña y desde Por Andalucía nuestro objetivo es claro, transformar la indignación de las familias trabajadoras en esperanza y votos para hacer posible el cambio que necesita nuestra provincia, Málaga y toda Andalucía», subrayó.

Adelante Andalucía

Adelante Andalucía fue el único partido que trajo a Málaga a su candidato autonómico, José Ignacio García, que ha acompañado al número uno por Málaga, Luis Rodrigo, y a la número dos, Cristina Fernández. García aseguró que, desde esta provincia, «echarán» al presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), de San Telmo y afirmó que Málaga «es el corazón del poder del PP y de Moreno Bonilla» y «el laboratorio de las políticas del PP», que «roban el derecho a la vivienda o cuyo modelo turístico expulsa a los vecinos», y que desde este lugar «después se extienden al resto de Andalucía». «Frente al voto útil y el inútil», pidió que se vote «lo que se siente» y cree que «es imprescindible una izquierda nueva, fresca, valiente, que no se venda, una izquierda andalucista».

José Ignacio García, en un momento de su intervención. / l.o.

El aspirante ha apelado a recordar ahora cómo se siente un ciudadano cuando no llega una cita médica, «cuando nos roban la sanidad pública» o los sentimientos de las familias con niños con necesidades especiales que carecen de recursos.

García ha querido arrancar campaña en «Málaga la roja, la de Caparrós, la del 4 de diciembre, la de Torrijos, la de las faeneras» y ha defendido: «Málaga es nuestra y no de los fondos de inversión o de las cadenas hoteleras».

Vox

El broche final al término de la precampaña lo puso Vox, que alargó su evento en la plaza de la Marina hasta la medianoche para empalmar el discurso del candidato por Málaga, Antonio Sevilla, con la pega de carteles. No perdieron ni un solo segundo. La ultraderecha se juega rascar votos a un Partido Popular que huye de la excesiva confianza para no llevarse posibles disgustos la noche del 17 de mayo y rehuyen de un Vox que quiere imponer su «ola de sentido común y prioridad nacional» en el que podría ser su primer gobierno de coalición en Andalucía. «Esta campaña no va de siglas, no va de sillones y no va de promesas vacías.

Antonio Sevilla, en el acto de inicio de campaña. / l.o.

Tampoco va de quién es más simpático o de quién cae mejor. Esta campaña va de algo mucho más importante: si Andalucía va a tener un gobierno que ponga primero a los andaluces o si vamos a seguir con las mismas políticas del bipartidismo», manifestó el candidato de Vox a las elecciones andaluzas. «Esta campaña va de prioridades. Y en Vox lo tenemos claro: primero los españoles, primero los andaluces, primero los malagueños. Y para eso pedimos un apoyo masivo a Vox en las urnas», incidió Sevilla.