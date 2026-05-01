José Antonio Satué, obispo de Málaga: "Salarios justos para afrontar el coste de la vida y la vivienda"

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha reclamado este viernes la implementación de salarios justos que permitan "afrontar el coste de la vida" y el acceso a la vivienda, dado que el trabajo "no es una mercancía", sino que debe estar "al servicio de la persona".

En una carta con motivo del Primero de Mayo, el prelado ha destacado el "notable dinamismo económico" que se ha producido en los últimos años, impulsado principalmente por el turismo, los servicios, la construcción, la logística y el sector tecnológico, que permitió que la provincia de Málaga cerrara 2025 con cerca de 739.000 afiliados, "cifras históricas de ocupación" y bajara el paro.

José Antonio Sauté afirma que el trabajo "debe estar al servicio de la persona". / Álex Zea

Sin embargo, ha advertido de que estos datos "conviven con problemas estructurales" del mercado laboral que afectan "especialmente" a jóvenes, mujeres, migrantes y personas con baja cualificación y consolidan "situaciones de desigualdad y vulnerabilidad".

Satué ha subrayado el "valor" del trabajo, como "derecho fundamental ligado al bien común y a la justicia social", y como "obligación para quienes están en condiciones de realizarlo", ya que permite mejorar la sociedad.

El trabajo "al servicio de la persona"

Tras precisar que el trabajo "debe estar al servicio de la persona", ha dicho que "tampoco puede convertirse en un ídolo que haga descuidar nuestras necesidades espirituales y relacionales".

Ante la "creciente realidad" de trabajadores cuyos salarios "resultan insuficientes para afrontar el coste de la vida, dificultando llegar a fin de mes y, más aún, acceder a la vivienda", ha incidido en la importancia de favorecer políticas sociales que "garanticen un salario justo" que cubra "al menos las necesidades vitales del empleado y su familia", tal y como señala la Doctrina Social de la Iglesia.

José Antonio Satué insta a "no bajar la guardia" en materia de prevención laboral. / Álex Zea

Asimismo, ha instado a "no bajar la guardia" en materia de prevención, pues "la falta de seguridad laboral tiene que ver mucho con la calidad del puesto de trabajo" y con el bienestar físico y psicológico de los empleados.

No a la explotación del colectivo inmigrante

El responsable de la diócesis de Málaga ha llamado además a "evitar toda forma de explotación" hacia el colectivo inmigrante, y ha recordado que para la Iglesia, el emigrante es una persona "con la misma dignidad y derechos fundamentales que los demás", con independencia de su situación legal o económica.

El obispo concluye la misiva agradeciendo el esfuerzo de quienes son responsables y solidarios en su puesto de trabajo, de los empresarios que "se empeñan en mantener y crear empleos dignos", y de los gobernantes y sindicalistas que promueven un trabajo de calidad.