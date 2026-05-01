José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía, a Moreno Bonilla: «Que se deje de rollo, hoy tenemos más paro»

El candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, José Ignacio García, pidió el viernes al presidente andaluz y candidato del PP, Juanma Moreno, «dejarse de rollos y triunfalismo» ya que «hoy tenemos más paro», puesto que la comunidad registra un mayor porcentaje de desempleados en el conjunto nacional que cuando accedió a la presidencia de la Junta.

«Cuando el señor Moreno Bonilla entró de presidente de la Junta Andalucía, la comunidad tenía el 24 % de los desempleados del Estado. Hoy tiene el 25%. Por tanto, que se deje de rollos y de triunfalismos», manifestó García en Jaén, donde participó en la manifestación del Primero de Mayo.

«Con él estamos peor que nunca. Con él encabezamos todas las cifras de paro, de precariedad y de emigración. Y nos negamos a ser una tierra que siempre está condenada al paro, a la precariedad y a la emigración», aseveró.

«Nos merecemos algo mucho mejor. ¿Por qué? Porque Andalucía, como cualquier lugar del mundo, lo mueve, lo construye y se levanta todas las mañanas gracias a los trabajadores y trabajadoras. No es gracias a las grandes empresas. No es gracias a la patronal. No es gracias a las multinacionales. No es gracias al señor Moreno Bonilla», añadió.

García declaró que en este Primero de Mayo «lo que recordamos es que todo se construye gracias a la clase trabajadora» y criticó que «los que tienen el dinero nos están quitando la riqueza».

Reclamó bajar la jornada laboral para todos los sectores de ha defendido «trabajar menos horas para trabajar todos y todas».

«No puede ser que en un mundo con cada vez más avances tecnológicos, con Inteligencia Artificial, estemos trabajando más que nunca y en peores condiciones laborales que nunca», dijo.

El candidato de Adelante Andalucía lamentó el inicio de la campaña electoral de Vox en Jaén con la presencia de su líder nacional, Santiago Abascal y subrayó: «vamos a recibir la nefasta visita del señor Abascal. Y le decimos un mensaje muy claro: Los señoritos de las paguitas no son bienvenidos en Andalucía».

«Y menos en el Día del Trabajo. Un tipo que no ha trabajado en su vida, que no ha estudiado en su vida, que solo ha vivido de paguitas. Que tiene al número 2 de Abascal cobrando paguitas de Canal Sur de 60.000 euros al año sin trabajar para Canal Sur. No sois bienvenidos porque sois unos flojos. Vuestra única prioridad es forrarse», manifestó.