Málaga oferta 881 plazas en enseñanzas artísticas para el curso 2026/27

Málaga contará con 881 plazas en enseñanzas artísticas para el curso 2026/27 dentro del proceso de escolarización que se desarrolla durante el mes de mayo en Andalucía. La oferta autonómica asciende a 8.722 plazas entre las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño y las Enseñanzas Artísticas Superiores de Arte Dramático, Diseño, Música y Danza.

En el caso de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño, la provincia dispondrá de 540 plazas. El plazo para presentar la solicitud estará abierto del 1 al 31 de mayo para el alumnado que tenga que realizar prueba de acceso, mientras que quienes estén exentos de realizarla podrán solicitar plaza del 1 al 20 de junio.

Estas enseñanzas se organizan en ciclos formativos de grado medio y de grado superior, agrupados por familias profesionales artísticas. Además, incluyen una fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres, según ha informado la Junta de Andalucía.

Inicio de la escolarización en las enseñanzas artísticas

El proceso de escolarización comienza con la presentación de la solicitud de admisión, un trámite que puede realizarse de forma telemática a través de la Secretaría Virtual de los Centros Educativos de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. También podrá formalizarse de manera presencial en el centro educativo correspondiente.

Una vez cerrado el plazo de solicitudes, se publicarán las listas de personas admitidas y no admitidas. El alumnado que obtenga plaza deberá formalizar la matrícula en el plazo establecido. En el caso de Artes Plásticas y Diseño, la matriculación será del 1 al 10 de julio, preferentemente también a través de la Secretaría Virtual.

En Andalucía se imparten actualmente once familias profesionales con ciclos de grado medio y superior, que pueden cursarse en las nueve Escuelas de Arte y Superiores de Diseño y en las siete Escuelas de Arte de la comunidad.

341 plazas para Enseñanzas Artísticas Superiores en Málaga

Por su parte, las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, Danza, Arte Dramático y Diseño ofertan en Málaga 341 plazas para el próximo curso. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto del 1 al 20 de mayo.

El proceso de admisión en convocatoria ordinaria, que incluye las pruebas específicas, las adjudicaciones y la matriculación, se desarrollará entre los meses de junio y julio.

Los centros que imparten estas enseñanzas superiores funcionan como distrito único, salvo en el caso de Danza. Esto significa que las plazas se adjudican por concurrencia competitiva, de acuerdo con la nota obtenida en la prueba específica de acceso.

La red andaluza de enseñanzas artísticas cuenta actualmente con cinco conservatorios superiores de Música, un conservatorio superior de Danza, tres escuelas superiores de Arte Dramático y nueve escuelas de Arte y Superiores de Diseño.