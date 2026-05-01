Nueva Consejería de Inteligencia Artificial: Moreno Bonilla se compromete a su creación si gana las elecciones andaluzas

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, anunció este viernes que si continúa en el cargo tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo, su gobierno contará con una Consejería de Inteligencia Artificial y Desarrollo Tecnológico.

Moreno, que celebraba el 1 de mayo su cumpleaños, participó en el primer día de campaña en el acto ‘Diálogo Estratégico. La Nueva Andalucía’, en el restaurante Abades Triana, en Sevilla, junto a empresarios andaluces. Allí hizo preguntas sobre cómo funcionan las distintas empresas, de sectores como el aeroespacial, la cosmética, la moda, ‘start up’ o alta tecnología, y cómo puede ayudar el Gobierno andaluz.

En su intervención posterior, realizó el anuncio sobre la nueva Consejería de Inteligencia Artificial, justificándola en que «hemos podido comprobar en este corto periodo de tiempo que si somos capaces de tomarnos muy en serio este instrumento puede servirnos para dos cosas».

«Para dinamizar nuestro sistema productivo, para hacerlo más competitivo y eficaz», según señaló Juanma Moreno, y para que introduciéndolo en la administración, ésta pueda ser más eficiente y más barata para el contribuyente.

«Y el futuro es inteligencia artificial también; somos polo de atracción en inteligencia artificial y en ciberseguridad. La inteligencia artificial es hoy una herramienta de competitividad y un acelerador del cambio», indicó Juanma Moreno.

«Fórmula piloto» en algunas unidades de la Administración

Explicó que en la administración autonómica ya se ha puesto en marcha «alguna fórmula piloto» y se ha comprobado cómo «algunas unidades de administración podían funcionar con inteligencia artificial». Y esto, según quiso dejar claro, no supone «destruir empleo», sino que es complementario.

Agregó que en el ámbito de la sanidad se han visto «cosas increíbles» con el uso de la inteligencia artificial, dando seguridad a muchos procesos sanitarios.

Por ello, Juanma Moreno considera fundamental contar con una Consejería de Inteligencia Artificial, al servicio de la administración pública y, sobre todo, para apoyar a las empresas en su desarrollo competitivo.

Deducciones del IRPF

En materia fiscal, Juanma Moreno también anunció deducciones en el tramo autonómico del IRPF por inversiones en la adquisición de acciones o participaciones sociales en determinadas entidades tecnológicas, de manera que motivemos con esas rebajas fiscales dentro de nuestro ámbito competencial la posibilidad de la adquisición de acciones.

«De alguna manera, la participación es una manera de financiar, de promover, de reforzar proyectos que van a ser estratégicos», dijo Juanma Moreno.

Apeló a la «ambición colectiva» de la sociedad andaluza para que «no nos conformemos con lo que tradicionalmente se nos había asignado» por parte de otros poderes del estado o de otros territorios, y que «cojamos nuestro propio camino».

«Nosotros no tenemos que mirar a Cataluña ni a Madrid», añadió Juanma Moreno, para quien «tenemos nuestro propio camino» y «hemos conseguido» hacer una tierra donde hay «mucho más diálogo, donde hay un nivel de convivencia que está por encima del resto de territorios, y donde la confrontación incluso social y política es menor».