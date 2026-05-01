El parque de Málaga con 90.000 metros cuadrados de senderos, pinturas rupestres y zonas verdes: está junto a una de las tres únicas cuevas marinas del mundo

Un entorno natural con paseos, zonas verdes y pinturas rupestres situado junto a una de las tres únicas cuevas de origen marino que se conocen en el mundo, la Cueva del Tesoro. Así es el Parque Arqueológico del Mediterráneo, un paraje de 90.000 metros cuadrados de extensión situado en La Cala del Moral, en Rincón de la Victoria.

Este parque ubicado en la avenida de Picasso cuenta con un fácil acceso desde el propio centro urbano de La Cala del Moral, lo que lo ha convertido en uno de los planes favoritos para quienes desean disfrutar del aire libre y la belleza del medio ambiente y de este bosque mediterráneo.

Un espacio gratuito con senderos entre vegetación mediterránea

Con entrada completamente gratuita y libre, este parque cuenta con un recorrido sencillo que permite que cualquier ciudadano pueda disfrutar de sus amplios senderos delimitados por rocas naturales, que le confieren una estampa única al lugar.

Parque Arqueológico del Mediterráneo, en La Cala del Moral (Rincón de la Victoria) / Rincón de la Victoria

Gracias a su belleza natural y su extensa vegetación mediterránea, este enclave se ha posicionado como uno de los planes más admirados por quienes acuden al lugar para disfrutar de la Cueva del Tesoro, una de las tres cuevas del origen marino que pueden visitarse en todo el mundo.

Lo mismo ocurre con los visitantes de la Cueva de la Victoria, otra de las joyas arqueológicas de la provincia, que tiene su entrada en el propio parque.

Réplicas de pinturas rupestres y paneles informativos en el recorrido

Y para aprovechar la riqueza histórica de su entorno, el parque dispone de una réplica de las paredes de la Cueva del Tesoro con las pinturas rupestres que se encontraron en la cavidad.

Parque Arqueológico del Mediterráneo, en La Cala del Moral (Rincón de la Victoria) / Rincón de la Victoria

Además, en el parque también se han instalado paneles informativos con datos sobre la flora y fauna autóctona, así como distintas zonas de descanso con bancos y sombraje para disfrutar del entornoy su paisaje.

Horario de visita del Parque Arqueológico del Mediterráneo

Este parque se puede visitar durante todo el año de forma totalmente gratuita, con un horario que varía en función de la época del año.

Parque Arqueológico del Mediterráneo, en La Cala del Moral (Rincón de la Victoria) / Rincón de la Victoria

De ese modo, entre el 16 de septiembre y el 14 de junio, su 'temporada de invierno', se puede acudir al parque de lunes a domingo de 10.00 a 18.00 horas, mientras que el resto del año el horario es de 10.30 a 20.00 horas.