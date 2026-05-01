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Pedro Sánchez pone la mirada en Gaza desde Málaga: "Queremos la liberación del ciudadano español que ha sido secuestrado"

El presidente de España ha condenado en el primer acto de campaña de Montero la detención del español que viajaba en la flotilla hacia el país gazatí y ha exigido su liberación a Benjamín Netanyahu

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la candidata para la Junta de Andalucía, María José Montero, en el primer mitin de la campaña del 17M en Málaga

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la candidata para la Junta de Andalucía, María José Montero, en el primer mitin de la campaña del 17M en Málaga / Álex Zea / LMA

Gloria Pérez

Gloria Pérez

Málaga

Con un ojo puesto en la campaña electoral de María Jesús Montero y otro en Gaza, el presidente de España, Pedro Sánchez, ha condenado esta tarde desde Málaga la detención de Saif Abu Keshek, el español que viajaba en la flotilla interceptada este jueves por las Fuerzas de Seguridad israelíes. "Queremos la liberación del ciudadano español que ha sido secuestrado", ha reivindicado.

En el contexto de una campaña andaluza que los socialistas han arrancado este 1 de mayo desde la localidad malagueña de Cártama, el secretario general del PSOE ha instado al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a liberar al español que, junto con otro activista brasileño, han sido detenidos en las costas Griegas en una operación de ayuda humanitaria en las que iban a bordo 175 personas.

"Le digo varias cosas a Netanyahu: España siempre va a defender a sus ciudadanos y el derecho internacional", ha vociferado el líder socialista desde Málaga, donde se ha dado un baño de masas al grito de varios "No a la guerra" que coreaban los más de dos mil simpatizantes socialistas que se han acercado esta tarde al polideportivo de Cártama para arropar a la candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y a los invitados estrella: Sánchez y Zapatero. En el mitin se han divisado tres banderas diferentes: la de Andalucía, la del PSOE y la de Palestina.

Sánchez ha asegurado que se siente orgulloso de la "solidaridad" de su país en el contexto internacional y ha condenado el "genocidio" recordando a los niños gazatíes asesinados.

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El expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, ha mostrado su apoyo y "admiración" a Sánchez. "Pedro, nos quedamos muy tranquilos con un presidente que dice 'No a Donald Trump' y 'No a Netanyahu'", ha asegurado.

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