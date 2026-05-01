El pleno de Málaga insta al Gobierno a cambiar la ley para implantar la tasa turística

La situación de la vivienda centró este jueves parte del pleno del Ayuntamiento de Málaga, que, entre otros, aprobó un punto de la moción del PP en la que insta al Gobierno de España a tramitar una modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que permita la implantación de una tasa turística a los ayuntamientos que quieran ponerla en marcha.

De la moción urgente del PP también se aprobó que el Consistorio se compromete a implantar una tasa por pernoctación en viviendas de uso turístico, con el consenso previo con el sector, para destinar los ingresos obtenidos a reforzar las ayudas al alquiler para familias en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, también sobre vivienda eran las mociones tanto de PSOE como de Con Málaga, en las que fueron aprobados varios puntos y otros no. En concreto, salieron adelante, entre otros, de la moción socialista el reafirmar que el acceso «a una vivienda digna, adecuada y asequible constituye un derecho constitucional y una prioridad política de primer orden para la ciudad de Málaga, especialmente ante la situación de emergencia residencial que sufren jóvenes, familias trabajadoras, personas mayores, hogares vulnerables y vecinos que se ven expulsados de sus barrios por el encarecimiento de precios».

Por contra, no fueron aprobados puntos como instar a la Junta a declarar Málaga capital como zona de mercado residencial tensionado. En concreto, salieron adelante de la moción del PSOE ocho de los 14 puntos, mientras que la de Con Málaga fueron aprobados dos de un total de 12.

Durante el debate de la moción, el concejal delegado de Turismo, Jacobo Florido, incidió en que el acceso a la vivienda se ha convertido «en el mayor desafío social» y «necesitamos abordarlo de manera contundente», pero «esto no podemos hacerlo solo como Corporación», ya que los recursos son limitados, aludiendo, por tanto, al Gobierno central y autonómico.

Así, incidió en que la iniciativa para instar a cambiar la ley es una reivindicación hecha por el alcalde desde hace tiempo, lo que permitiría que el dinero recaudado, que cifró en unos 30 millones anuales, fuese para reforzar ayudas al alquiler para familias vulnerables.

Tras valorar la política de vivienda que realiza el Ayuntamiento, insistió en esa recaudación para «poder invertirlo donde más se necesita».

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, se dirigió al alcalde y le dijo que la situación de la vivienda en Málaga es «insostenible, no se aguanta más. Es una fábrica de infelicidad, malestar, ansiedad y malvivir para nuestro pueblo».

Además, le dijo al regidor que «sus políticas y gestión en materia de vivienda son un absoluto fracaso, no solo no han servido para mejorar la situación sino que la han agravado». «El precio de la vivienda va en cohete y los ingresos y salarios van en burro», dijo.

El alcalde, Francisco de la Torre, tomó la palabra para insistir en que la vivienda es el tema «al que le dedico más tiempo». «Es para mi lo más importante que tiene la ciudad, es una prioridad absoluta», ha sostenido, al tiempo que ha recordado las misivas mandadas a tanto al presidente del Gobierno como a ministros para cambiar la ley y poder reforzar ayudas al alquiler viviendas para quien más lo necesita, «eso es lo urgente, lo inmediato y no han hecho caso».

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, sostuvo que hablar de vivienda es hacerlo del principal problema de la ciudad y que «ha ido creciendo». «Málaga se ha convertido en una ciudad inalcanzable para la inmensa mayoría de los malagueños». Además, culpó al regidor de Málaga, que «no ha hecho nada y los malagueños se han tenido que ir». También reprochó sobre la tasa turística que en Cataluña y en Barcelona se puede y aquí no, advirtiendo de que «ellos hacen política para la gente y usted -a De la Torre- para la especulación, porque si quiere puede llamar a Moreno para la tasa turística y no lo hace, porque prefiere defender a los fuertes frente a aquellos que más lo necesitan».

Al respecto, De la Torre respondió al PSOE que la ley de haciendas locales solo la puede cambiar el Gobierno y «queremos que ese dinero sea íntegro municipal para que se administre con una finalidad concreta», asegurando que en Barcelona «no se aplica ese tema». Por lo tanto, defendió la finalidad social que plantea el PP con la medida y criticó, por otro lado, la ley nacional de la vivienda.

Por su parte, la portavoz adjunta de Vox, Yolanda Gómez, afirmó que es «curioso» cómo PP y PSOE «que han creado el problema vengan a dar soluciones». También sostuvo que el «30% del precio de la vivienda son impuestos que recaudan todas las administraciones» preguntándose qué han hecho y respondiendo que «caja a consta del dinero de los españoles».

Sede para Málaga

Por otro lado, el pleno también aprobó presentar la candidatura para que la ciudad se convierta en la sede física de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil.

La propuesta salió adelante por unanimidad de todos los grupos. Este organismo, de reciente creación, asumirá las competencias de investigación técnica de accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, hasta ahora atribuidas a tres comisiones diferentes adscritas al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Así, el Consejo de Ministros acordó el inicio del procedimiento para la determinación de la ubicación de su sede física. El plazo para presentar dicha candidatura es de un mes desde la publicación del procedimiento de selección en el Boletín Oficial del Estado -1 de abril de 2026-.

Para ello, el Consistorio, a través del Área de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, ha elaborado un informe y una memoria técnica para optar a esta candidatura, basado en la disponibilidad del edificio Rosalind en el Málaga TechPark; y en las características de Málaga en cuanto a conectividad, infraestructuras y ecosistema tecnológico.