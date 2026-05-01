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Supermercados que abren este puente de mayo en Málaga: horarios de Mercadona, Lidl, Carrefour, Dia y Aldi

La mayoría de las grandes cadenas de supermercados en Málaga cerrarán este viernes 1 de mayo, retomando la actividad el fin de semana.

No todos los supermercados abrirán este puente.

No todos los supermercados abrirán este puente. / L.O

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Este viernes 1 de mayo, festivo nacional por el Día del Trabajo, muchos malagueños tendrán que planificar sus compras con antelación: la mayoría de supermercados bajarán la persiana durante la jornada y retomarán la actividad entre el sábado y el domingo, según cada cadena.

En el caso de Mercadona, la cadena de Juan Roig cerrará el 1 de mayo, como es habitual en festivos, y volverá a abrir el sábado en su horario comercial establecido.

Lidl también mantendrá sus supermercados cerrados durante el viernes festivo, mientras que Aldi no abrirá el 1 de mayo y retomará la actividad el sábado. El domingo abrirá de 9.00 a 21.30 horas.

Aldi abre su primera tienda en Fuengirola.

Aldi. / L.O.

Por su parte, Carrefour cerrará igualmente el Día del Trabajo y volverá a abrir el sábado. El domingo, sus horarios serán de 9.00 a 22.00 horas en algunos establecimientos y de 10.00 a 22.00 horas en otros.

La cadena Dia también cerrará la mayoría de sus tiendas el viernes, aunque algunos supermercados podrán abrir en horario reducido, de 9.00 a 15.00 horas. Para conocer qué establecimientos estarán operativos, la compañía recomienda consultar el buscador de tiendas en su página web.

Centros comerciales abiertos en Málaga durante el puente

En cuanto a los centros comerciales, Larios Centro cerrará el 1 de mayo, pero abrirá el domingo 3, jornada establecida como festivo de apertura con motivo del Día de Vialia.

En La Cañada, en Marbella, el 1 de mayo solo abrirán las zonas de ocio y restauración, mientras que el domingo 3 estará abierto el área de moda, ocio y restauración. También abrirá el domingo Plaza Mayor.

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En la provincia, la actividad comercial cerrará en su mayoría el viernes festivo, especialmente en moda y comercio, aunque se mantendrá abierta la restauración en algunos casos. El domingo 3 de mayo abrirán con normalidad espacios como Miramar, en Fuengirola; Rincón de la Victoria; Puerto Marina Shopping, en Benalmádena; los centros de El Corte Inglés en Mijas y Marbella; La Trocha, en Coín; La Verónica, en Antequera; La Cañada, en Marbella; El Ingenio, en Vélez-Málaga; y CostasolCentro, en Torremolinos.

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