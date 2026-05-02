Adiós a usar auriculares mientras conduces: la DGT avisa a los malagueños de sanciones de 200 euros y 3 puntos si lo hacen y no cumplen estos requisitos

Utilizar auriculares mientras se conduce, aunque sea solo uno de ellos, puede salir muy caro para los conductores malagueños. Así lo ha asegurado la Dirección General de Tráfico (DGT), que indica que su uso está considerado una infracción grave en todo el país, sancionada con 200 euros de multa y la pérdida de 3 puntos del carnet.

Así, las autoridades se mantienen vigilantes ante la proliferación del uso de estos dispositivos al volante por las consecuencias que puede tener en las carreteras al disminuir la atención de los conductores y su percepción del entorno.

La normativa prohíbe cualquier tipo de auricular durante la conducción

Es por ello que el Reglamento General de la Circulación prohíbe el uso de cualquier tipo de auriculares mientras se conduce, sin importar que sean inalámbricos, con cable o de casco, o que se utilice solo uno de ellos.

"Queda prohibido conducir y utilizar cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido", recalca al respecto la normativa, que incide en que su uso "disminuye la atención permanente a la conducción".

La DGT alerta del riesgo de las distracciones al volante

Lo mismo asegura la Dirección General de Tráfico, que indica que la cuarta parte de los accidentes en la carretera están causados por una conducción distraída o por falta de atención, por lo que el uso de estos dispositivos está terminantemente prohibido.

Sin embargo, existen algunos casos en los que sí está permitido el uso de estos cascos. Así lo establece el reglamento, que asegura que están exentos de esta prohibición quienes utilicen auriculares para la "correspondiente enseñanza y la realización de las pruebas de aptitud en circuito abierto para la obtención del permiso de conducción de motocicletas de dos ruedas cuando así lo exija el Reglamento General de Conductores".

Las excepciones que sí recoge el reglamento

Lo mismo ocurre con los agentes de la autoridad en el ejercicio de "las funciones que tengan encomendadas", así como los vehículos de las Fuerzas Armadas cuando circulen en convoy, que podrán llevar auriculares si lo necesitan.

De igual modo, la prohibición no incluye los dispositivos inalámbricos certificados u homologados incorporados en los cascos de protección de los conductores de motocicletas o ciclomotores, "siempre que no afecten a la seguridad en la conducción".

Qué sanción se aplica por llevar auriculares conduciendo

Salvo estos extremos, todos los demás conductores que hagan uso de auriculares durante la conducción están realizando una infracción grave penada con una multa económica de 200 euros y la pérdida de 3 puntos del carnet.

Lo mismo ocurre con el uso de móviles sin manos libres, el envío o lectura de mensajes durante la conducción, el uso manual de navegadores o cualquier dispositivo electrónicos, prohibidos mientras se circule con el vehículo.

Un control de la Guardia Civil de Tráfico / .

Además, las autoridades indican que conducir mientras se sujeta el móvil con la mano está castigado con la retirada de 6 puntos.