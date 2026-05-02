Bancosol busca voluntarios en Málaga: «Tú puedes ser uno de ellos»

El Banco de Alimentos de la Costa del Sol (Bancosol) ha puesto en marcha una campaña para captar voluntarios bajo el eslogan: «Tú puedes ser uno de ellos», con el objetivo de reforzar su labor solidaria en la provincia y seguir ayudando a miles de familias.

La entidad recuerda que participar como voluntario permite transformar la solidaridad en ayuda real, y destacan que existen múltiples formas de colaborar adaptadas al perfil y disponibilidad de cada persona.

En este sentido, explican que «en general hay un abanico amplio de voluntarios. Hay diversas áreas donde colaborar, para ello se valora la experiencia profesional para desarrollar sus habilidades en el perfil que mejor se adapte a cada área del voluntariado, ajustando el tiempo que cada voluntario desee colaborar».

Voluntarios de Bancosol durante La Gran Recogida. / álex zea

Diversas áreas

Bancosol organiza su actividad en distintas áreas, en función de las necesidades de la organización y las capacidades de los voluntarios. Una de las más importantes es la de logística y almacenaje, donde se lleva a cabo la clasificación de los alimentos donados, comprobando fechas de caducidad y estado del embalaje, así como la preparación de pedidos que posteriormente se distribuyen a unas 130 entidades sociales colaboradoras, como comedores sociales, residencias o centros de rehabilitación.

Otra de las áreas clave es la de transporte y recogida, fundamental para evitar el desperdicio de alimentos. En este caso, participan conductores y auxiliares con carné B1 o C1 que se encargan de recoger excedentes en supermercados, empresas alimentarias o lonjas, principalmente en horario de mañana.

Junto a estas tareas, Bancosol ha impulsado en los últimos años un modelo centrado en la promoción humana, con programas de inserción sociolaboral. En este ámbito, los voluntarios colaboran en la formación de personas en riesgo de exclusión a través de talleres de búsqueda de empleo, alfabetización digital o preparación de entrevistas, además de realizar seguimiento a las entidades que reciben los alimentos para conocer las necesidades reales de los usuarios.

Apoyo administrativo

Como cualquier gran organización, Bancosol también necesita un soporte en áreas como la administración, captación de fondos y comunicación, funciones que en muchos casos desempeñan profesionales en activo o jubilados que aportan su experiencia en gestión, control de stock, atención telefónica o diseño de campañas.

Además, la entidad organiza acciones puntuales como La Gran Recogida, que se celebra habitualmente en noviembre, o las campañas ‘Kilo’ en colegios, empresas o eventos deportivos. Estas iniciativas están pensadas especialmente para personas que no pueden comprometerse de forma regular, pero desean colaborar de manera puntual como informadores en supermercados o apoyando la recogida de alimentos.

Bancosol ha impulsado en los últimos años un modelo centrado en la promoción humana / Álex Zea

Voluntariado estable

De cara a 2026, Bancosol ha reforzado su apuesta por el voluntariado estable, es decir, personas que puedan dedicar unas horas fijas a la semana, especialmente en los programas de inserción laboral, considerados clave para romper el ciclo de la pobreza.

La organización subraya que «el abanico es amplio y dependiendo de las habilidades profesionales se intentaría que participaran en el área que mayormente dominan y que nos podrían ayudar a conseguir un mayor número de personas que se integren laboralmente y en ampliar nuestra capacidad de gestión».

Las personas interesadas en colaborar pueden contactar directamente con Bancosol para realizar una entrevista de orientación, donde se analizará su perfil y disponibilidad con el fin de encajar su participación en las necesidades actuales de la entidad.

Para más información, se puede consultar la web oficial: https://bancosol.info/hazte-voluntario/.