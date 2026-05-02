Sucesos
Un detenido por hacerse pasar por un alumno para conseguir imágenes sexuales de un menor malagueño
El autor de los hechos, originario de Valladolid, ya había sido detenido dos veces por sendos delitos de corrupción de menores
Un joven ha ingresado en prisión tras haber sido detenido en Valladolid por haberse hecho pasar por alumno de un instituto para intentar convencer a un menor, residente en Málaga, de que compartiera imágenes de sus genitales a través de videollamada y mostrarle a la víctima sus propios genitales.
Hechos denunciados en Málaga
Los hechos fueron denunciados en las dependencias de la Comisaría Provincial de Málaga el pasado día 16 por un menor de 14 años acompañado de su madre.
En la denuncia interpuesta daban cuenta de cómo una persona desconocida que se hizo pasar por un alumno del mismo instituto que la víctima contactó con él a través de una aplicación de mensajería instantánea.
En sucesivas conversaciones esta persona puso en práctica tretas para ganarse la confianza de la víctima, para rápidamente orientar el tono de las conversaciones a aspectos sexuales, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado..
Con mucha insistencia el presunto autor instaba al menor a que compartiera imágenes de sus genitales a través de video llamada, mostrándole a la víctima sus propios genitales.
El detenido, un joven de Valladolid
En cuanto se tuvo conocimiento de lo ocurrido se inició la investigación por parte de los agentes de la Policía Nacional, que permitió determinar la identidad del presunto autor, un vecino de Valladolid.
Inmediatamente los hechos y la identidad del hombre se pusieron en conocimiento de los agentes de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Valladolid.
Ya había sido detenido
Se da la circunstancia de que el presunto autor había sido detenido en Valladolid en junio de 2023 y diciembre de 2025 por sendos delitos de corrupción de menores.
Por todo esto, en la mañana del día 28 de abril agentes de Policía Nacional procedieron a la detención del joven como presunto autor de un delito de corrupción de menores y fue trasladado a dependencias policiales para su custodia.
Tras poner en conocimiento del juez el atestado policial instruido en Málaga y pasar a su disposición el detenido, la autoridad judicial competente ha decretado su inmediato ingreso en prisión.
- Este pueblo de Málaga celebra este domingo su Fiesta del Campo con mercadillo, actuaciones y degustaciones de ensaladilla cateta, paella y ‘zoque’
- La nueva freiduría que acaba de abrir en Málaga con marisco y pescado fresco a pocos euros: 'Ha traído el mar al barrio
- La calle más hermosa de España ‘regresa’ cada abril a Málaga
- El monumento a la Desbandá en Málaga supera la recaudación mínima en goteo.org y encara la recta final
- Supermercados que abren este puente de mayo en Málaga: horarios de Mercadona, Lidl, Carrefour, Dia y Aldi
- Gran operación policial en La Trinidad con 250 agentes tras los tiroteos en Málaga de las últimas semanas
- Qué supermercados y centros comerciales abren en Málaga el puente del 1 de Mayo
- El parque de Málaga con 90.000 metros cuadrados de senderos, pinturas rupestres y zonas verdes: está junto a una de las tres únicas cuevas marinas del mundo