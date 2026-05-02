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Accidente

Fallece un joven en Torrox tras un accidente de moto

El suceso tuvo lugar la madrugada del viernes en la calle Rabitilla de la localidad malagueña

Vehículo de la Policía Local.

Vehículo de la Policía Local.

La Opinión

Málaga

Un joven menor de edad ha fallecido este viernes después de sufrir un accidente de tráfico con su motocicleta en la localidad malagueña de Torrox.

Accidente en calle Raibitilla

La madrugada de este viernes, sobre las 2.30 horas, el 112 recibió un aviso de un accidente de moto en la calle Rabitilla de Torrox, por lo que movilizó a la Policía Local y los servicios sanitarios, que atendieron al herido y lo evacuaron a un centro hospitalario.

Según fuentes de la Policía Local, se está investigando si el accidente se produjo una salida de vía del motorista o se debió a otras circunstancias.

Consternación del pueblo

El alcalde de Torrox, Óscar Medina, ha trasladado este sábado en nombre de la corporación municipal y de todo el pueblo su profundo pesar por el fallecimiento del joven vecino del municipio, y ha trasladado su cariño y apoyo a familiares, allegados y amigos en estos momentos.

"La pérdida de una vida tan joven supone un golpe difícil de asumir para toda la localidad, que se une en el duelo y el recuerdo", ha señalado.

"Hoy Torrox está profundamente afectado. Nos unimos al dolor de su familia y de todos quienes compartieron con él su día a día, con el deseo de que encuentren consuelo y fuerza en estos momentos tan duros", ha manifestado.

El IES Jorge Guillén, donde cursaba segundo de Bachillerato, ha lamentado a través de las redes sociales que un "fatídico accidente de moto" se haya "llevado la vida de otro joven en la flor de su vida".

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