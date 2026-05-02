El Muelle Uno de Málaga dice adiós a ‘La amenaza fantasma’

1999 fue el año del nacimiento de La Opinión de Málaga y el del regreso de la saga de la Guerra de las Galaxias (‘Star Wars’ para los americanistas).

Como saben, ese año se estrenó ‘La amenaza fantasma’, primera de una nueva trilogía, antes de que, en años siguientes, salieran en tromba caballeros jedi, espadas láser y villanos inspirados en el Berruguita hasta debajo de las piedras, con un solo propósito: exprimir el éxito y teletransportar a los fans hasta el planeta Agotamiento.

Lo que muchos frikis del universo de George Lucas desconocen es que un rincón de Málaga ha contado con su propia ‘amenaza fantasma’ durante largos años.

Otra vista del capilla del Puerto, en el Paseo de la Farola. / A.V.

La capilla del Puerto

Gracias a esta incorporación, la Ciudad del Paraíso logró consolidar, probablemente sin que sus promotores lo pretendieran, uno de los bulos más fantasiosos de la Historia de Málaga.

Como algunos sabrán, la víctima fue la inocente capilla del Puerto, en el Paseo de la Farola que, un buen día, se encontró acompañada por unos paneles ‘desinformativos’ del Muelle Uno; para más inri, en español e inglés, para que la creatividad historiográfica llegara a más personas.

La antigua capilla del Puerto, integrada hoy en el Muelle Uno. / A.V.

Los asedios fantasmas

¿En qué consistió la amenaza fantasma?, pues en un fantasmagórico ataque que pondría los pelos de punta a Luke Skywalker, pues el panel informaba, en la lengua de Cervantes y la de Shakespeare, de que en 1531 se levantó un oratorio en el Puerto con la imagen de Nuestra Señora del Mar. Lástima lo siguiente: «Derribado por los asedios de las armadas de Flandes, fue reconstruido en 1649 al comienzo del actual Paseo de la Farola».

El panel informativo junto a la antigua capilla del Puerto, en 2022, cuando informaba de la 'amenaza fantasma'. / A.V.

Esta ciudad ha pasado por la epidemia de la peste, el cólera, la fiebre amarilla, por la invasión napoleónica y la de los pisos turísticos, por una Guerra Civil y por la covid; pero, hasta la fecha, la única invasión de una armada flamenca es la que, metafóricamente, tiene lugar cada semana en la Peña Juan Breva.

Por fortuna -toquemos madera-, los navíos de Flandes todavía no han practicado el tiro al blanco contra nuestro Puerto, y es probable que nunca suceda, porque lo que hoy se lleva, al menos por la parte de Holanda, es el pirateo fiscal.

El panel informartivo actual, con información fidedigna sobre la capilla del Puerto. / A.V.

Con muy buen tino, el Muelle Uno ha mandado a tomar viento a la Farola estos ‘bulos flamencos’ y hoy, quien se acerque a la capilla del Puerto disfrutará de información fidedigna. Nunca es tarde para abrazar hechos históricos y exiliar las fantasmadas. Felicidades.