Más intimidad y pruebas de audición más precisas: la reforma del área de Otorrino del Clínico de Málaga estará lista en junio

El Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga se encuentra inmerso desde primeros de año en una remodelación completa del área de Otorrinolaringología (ORL), que permitirá mejorar la accesibilidad y atención a los pacientes. Las obras, según el centro, avanzan a “muy buen ritmo” y cumplen con el cronograma inicial, por lo que está previsto que finalicen el próximo mes de junio.

El proyecto de reforma y adecuación de los espacios responde al crecimiento del servicio, que ha pasado de 6 a 16 facultativos en los últimos años. “Era una necesidad”, afirma el jefe de servicio de ORL, Óscar Cazorla, que explica que no solo ha aumentado el número de profesionales, sino también la demanda asistencial.

En el último año, el servicio, situado en el patio azul de consultas externas, atendió a más de 40.000 pacientes, lo que supone un incremento de 10.000 visitas respecto a los niveles prepandemia. El hospital ya explicó al inicio de las obras que esta transformación del servicio busca optimizar los espacios y poner orden a un flujo asistencial que ha evolucionado cualitativa y cuantitativamente en los últimos 20 años.

Transformación completa del servicio

“Este espacio tenía una distribución que ya no era nada acorde para el trabajo actual del servicio”, insiste el doctor Cazorla, que subraya el impacto positivo que esta intervención tendrá en la experiencia del usuario.

Las obras permitirán mejorar la accesibilidad, seguridad y organización interna del servicio con la creación de circuitos independientes para consultas médicas y de enfermería, reforzando la intimidad y la especialización en pruebas de audición.

Durante las actuaciones, los pacientes han sido redistribuidos en el resto de centros del complejo, tanto en el Hospital Valle del Guadalhorce como en el Hospital de Alta Resolución de Benalmádena. Además, en el propio Hospital Clínico de la capital se ha habilitado otra consulta temporal en un área distinta.

Hace unos días, los trabajos fueron supervisados por el director gerente del centro, Jesús Fernández Galán, quien realizó un recorrido por las instalaciones acompañado por el equipo técnico, responsables de servicios generales y el jefe de servicio de ORL. En esta visita institucional también participaron representantes de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y pacientes de la unidad, quienes pudieron conocer de primera mano las mejoras estructurales, así como comentar algunas sugerencias y propuestas.

Visita a las obras del área de Otorrinolaringología del Hospital Clínico. / L.O.

Zona con protección sonora

Para el doctor Cazorla, una de las principales ventajas que aportará esta reforma es la creación de los dos recorridos independientes: uno para la atención médica directa y otro específico para el circuito de enfermería. Esta separación técnica garantiza un entorno más tranquilo y seguro para la realización de pruebas diagnósticas. “Esto nos va a permitir mejorar el tránsito y lograr mayor intimidad para los pacientes que son atendidos en cada una de esas pruebas”, señala el especialista.

Otra de las grandes mejoras será para los pacientes con hipoacusia o candidatos a implantes cocleares, que tendrán un área diseñada específicamente para ellos. Con la reforma se creará una zona con protección sonora de alta fidelidad, que contará con un aislamiento acústico superior a la media, lo que permitirá realizar “con máxima precisión” las pruebas de audición. “Nos va a permitir hacer con pulcritud ese tipo de pruebas”, incide el especialista.

Visita a las obras del área de Otorrinolaringología del Hospital Clínico. / L.O.

Agilizar listas de espera

Por otro lado, el proyecto contempla la integración de una zona de técnicas quirúrgicas ambulatorias para intervenciones que no requieren quirófano convencional ni sueroterapia. Esta actuación, indica el hospital, no solo supone una medida de humanización, sino que también permitirá agilizar las listas de espera, junto con un área específica para el tratamiento de curas complejas.

“Además, tenemos una zona de cura de heridas complejas y una zona para hacer técnicas quirúrgicas ambulatorias que evitará que el paciente tenga que ir a un quirófano, los tiempos de espera y la necesidad de sueroterapia. En definitiva, es una medida de humanización, pero también de agilización de listas de espera”, celebra el doctor Cazorla.

Estas actuaciones, según resaltan desde el hospital, forman parte de un plan de renovación y adecuación de espacios que el centro está llevando a cabo en todo el complejo hospitalario, integrado por cinco centros —el Hospital Clínico, el Valle del Guadalhorce, el Marítimo de Torremolinos, el Centro de Especialidades San José Obrero y el Hospital de Alta Resolución de Benalmádena— para “mejorar aspectos de accesibilidad, humanización y seguridad” en todas las áreas y servicios, con el fin de “dar la mejor respuesta a las necesidades de atención a la población de referencia”. Se estima que las actuaciones de mejora en el área de ORL estén “completamente operativas” el próximo mes de junio.