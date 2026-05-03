El acuerdo entre la UE y Mercosur ya se deja sentir en el campo andaluz

La caída de los precios en origen de algunas hortalizas durante la última semana de abril ya se vincula con la entrada en vigor, desde este pasado viernes, 1 de mayo, del histórico acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países de la organización Mercosur, que agrupa a productores de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

No obstante, las agrupaciones agrarias consultadas en la provincia de Málaga y otras zonas de Andalucía consideran que es muy pronto como para sacar conclusiones definitivas. Deberá observarse la evolución de los precios, puesto que ponen como ejemplo las amenazas arancelarias de Trump, que posteriormente generaron consecuencias tanto negativas como positivas.

El pasado miércoles aludía la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante el plenario del Parlamento Europeo en Estrasburgo a las nuevas posibilidades que se abren porque los países del Mercosur pasarán a poder adquirir bienes y servicios de la UE sin que tengan que pagarse aranceles.

En un comunicado, la dirigente europea considera que el beneficio para ciudadanos y empresas de la UE será «inmediato, después de más de 25 años desde que se iniciase la negociación». Así califica de histórico lo ocurrido este 1 de mayo. Frente a ese optimismo los productores europeos y muchos eurodiputados consultados por este periódico mantienen sus críticas y consideran que Mercosur será el principal beneficiado del acuerdo.

Negociación con el campo

Al menos, en pleno debate sobre el nuevo marco presupuestario europeo, el Parlamento Europeo daba finalmente luz verde en la última semana de abril a un incremento de unos 45.000 millones de euros en la Política Agraria Común (PAC). En la propuesta inicial que se puso sobre la mesa el pasado año, figuraba una bajada de 385.000 a 261.000 millones de euros.

Mantener la PAC representa un paso muy importante para Andalucía, y el conjunto de España, como territorio con un importante peso de la agricultura en su economía, como subrayaba en sede parlamentaria la eurodiputada y coordinadora de Agricultura del Partido Popular, además de exconsejera andaluza, Carmen Crespo. Asimismo remarcó que en el objetivo rural se ha solicitado, de manera coordinada con el presidente autonómico, Juanma Moreno, la incorporación del regadío.

Crespo expresa asimismo, dentro del debate sobre el sector primario, que 2026 ha tenido un inicio «muy duro» para los pescadores, por culpa del nuevo reglamento comunitario. «De la mano de mis compañeros hemos hecho ver que nuestro sector pesquero en el Mediterráneo ha hecho un sobreesfuerzo y que, por supuesto, hay cosas que cambiar», relata.

En el contexto europeo, la eurodiputada almeriense recuerda que Andalucía es la comunidad mayoritaria dentro de la PAC y que, además, como singularidad añadida, es un territorio que tiene dos mares, Atlántico y Mediterráneo, con la complejidad que aporta a la hora de impulsar iniciativas que beneficien al sector primario.

«Esperemos que nuestro país, el Gobierno central, luche de manera decidida y con la misma intensidad con la que estamos trabajando nosotros», alude al enumerar todas las iniciativas que en materia hídrica, en plena sequía que ha afectado a toda Andalucía, ha puesto sobre la marcha la Junta.

Pero el reto ahora es contemplar hasta qué punto variará el marco comercial europeo ese nuevo acuerdo con los países que conforman Mercosur. De la evolución de los precios, así como de los costes energéticos como consecuencia de la actual guerra en Oriente Medio, Von der Leyen tiene previsto volver a hablar en las próximas semanas.